Україна синхронізувала їх із Великою Британією та поширила обмеження на компанії й осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу, енергетиці та тіньовому флоту. Відповідні укази про введення в дію рішень РНБО підписав президент Володимир Зеленський, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Деталі

У межах синхронізації санкцій із Великою Британією Україна застосувала обмежувальні заходи до 47 фізичних та 81 юридичної особи, серед яких постачальники електроніки для РФ, підприємства, що видобувають вугілля на окупованих територіях і займаються ремонтом шахт, а також учасники тіньових морських перевезень.

У списку – компанії, які вже перебувають під санкціями США, зокрема один із найбільших постачальників вугілля в Росії «Стройсервіс» та компанія «Російська енергія».

Окремий пакет обмежень стосується 37 фізичних і 35 юридичних осіб, пов’язаних із постачанням ІТ-рішень, електронних компонентів та обладнання для російського ВПК і силових структур. Серед них – «Сітронікс КТ», «СІНТО», «Балтінфоком», група компаній «Бі Пітрон» і білоруська «Точна механіка».

Контекст

Україна системно синхронізує свої санкції з союзниками, щоб унеможливити постачання Росії технологій і ресурсів, необхідних для ведення війни.

У липні цього року Велика Британія внесла до санкційних списків проти Росії 135 суден, які повʼязані з країною-агресором. Це частина флоту, що незаконно перевіз з початку 2024 року вантажів на $24 млрд.