Україна спрямує 739 млрд грн на виробництво та закупівлю зброї і забезпечить довгострокові контракти для ОПК у 2025-му – Шмигаль

На програму виробництва та закупівлі зброї у 2025 році виділено рекордний бюджет у щонайменше 739 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 7 лютого. За його словами, довгострокові контракти повинні стати нормою для виробників зброї.

Ключові факти

Шмигаль зазначив, що Україна робить ставку та акцент на закупівлю саме вітчизняної зброї, інвестує в це ресурси держави та підтримує приватний сектор.

За словами очільника уряду, один із ключових запитів у цьому напрямы від оборонних підприємств – це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів.

Він доручив Міноборони, Мінфіну та Мінстратегпрому опрацювати це питання.

Премʼєр нагадав, що перші трирічні контракти були підписані минулого року. У 2025-му стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки.

«Це один із стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний та сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі», – пояснив він.

Контекст

У державному бюджеті на 2025 рік уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки. Зокрема, 54,55 млрд грн – на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Ще передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу.

У межах співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024-му Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн. Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році.

Загалом у межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom у 2024-му було залучено понад $1,5 млрд в оборонну промисловість України. Більшість виділених коштів припадає на останній квартал року.

Водночас Технологічні сили заявили, що приватні компанії ОПК у 2024 році були спроможні виготовити понад 2,7 млн одиниць озброєння, але на замовлення державних закупівельників і благодійних фондів виготовили лише понад 1 млн одиниць. Через відсутність держзамовлень вони працювали лише на 37% від загальної спроможності.