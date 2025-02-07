Украина направит 739 млрд грн на производство и закупку оружия и обеспечит долгосрочные контракты для ОПК в 2025-м – Шмыгаль

На программу производства и закупки оружия в 2025 году выделен рекордный бюджет не менее 739 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров 7 февраля. По его словам, долгосрочные контракты должны стать нормой для производителей оружия.

Ключевые факты

Шмыгаль отметил, что Украина делает ставку и акцент на закупку именно отечественного оружия, инвестирует в это ресурсы государства и поддерживает частный сектор.

По словам главы правительства, один из ключевых запросов по этому направлению от оборонных предприятий – это введение долгосрочных контрактов на производство оружия и боеприпасов.

Он поручил Минобороны, Минфину и Минстратегпрому проработать этот вопрос.

Премьер напомнил, что первые трехлетние контракты были подписаны в прошлом году. В 2025-м стоит задача сделать так, чтобы трехлетние и пятилетние контракты стали нормой для производителей вооружения и военной техники.

«Это один из стимулов от правительства, благодаря которому производители смогут увеличивать инвестиции в производство, а Украина построит наиболее мощный и современный оборонно-промышленный комплекс в Европе», – объяснил он.

Контекст

В государственном бюджете на 2025 год правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения и военной техники. В частности, 54,55 млрд грн – на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Еще предусмотрено выделение 500 млн грн на реализацию программы финансовой поддержки предпринимательства оборонного комплекса.

В рамках сотрудничества по «датской модели» поддержки украинской оборонной промышленности в 2024-м Вооруженные силы Украины получили вооружение на общую сумму около €538 млн. Дания уже зарезервировала €135 млн для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности в 2025 году.

В рамках инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom в 2024-м было привлечено более $1,5 млрд в оборонную промышленность Украины. Большинство выделенных средств приходится на последний квартал года.

В то же время Технологические силы заявили, что частные компании ОПК в 2024 году были способны произвести более 2,7 млн ​​единиц вооружения, но по заказу государственных закупщиков и благотворительных фондов изготовили лишь более 1 млн единиц. Из-за отсутствия госзаказов они работали всего на 37% от общей мощности.