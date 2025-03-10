Україна запропонує часткове перемир’я з Росією на переговорах у Саудівській Аравії – FT

На переговорах у Саудівській Аравії Україна має намір переконати Сполучені Штати поновити розвідувальну та військову підтримку та довести, що президент Володимир Зеленський зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни з Росією. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

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Київ планує запропонувати на переговорах у Саудівській Аравії часткове припинення вогню, зокрема відмову від далекобійних ударів по території Росії та бойових операцій у Чорному морі, пише FT.

Таким чином Україна розраховує, що позитивні зрушення на переговорах спонукатимуть Вашингтон переглянути своє рішення про призупинення обміну розвідданими та постачання озброєнь.

Один із українських чиновників зазначив, що в найближчій перспективі Київ зосередиться на відновленні міцних відносин зі США.

Водночас два європейські посадовці повідомили, що Україна сприймає просування в переговорах про припинення вогню як своєрідний обмін: поступки з її боку в обмін на відновлення американської військової та розвідувальної підтримки.

Контекст

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив, що цього тижня відбудеться зустріч делегацій України та США. За інформацією ЗМІ, до переговорів долучаться держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц і спеціальний посланець Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф.

Стів Віткофф, спецпосланець президента США, уточнив, що учасники зосередяться на досягненні попереднього припинення вогню та закладенні підґрунтя для мирної угоди між Україною та Росією.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії 7 березня підтвердило, що переговори між представниками США та України пройдуть в місті Джидда.

Українське МЗС повідомило, що ключовими темами зустрічі стануть двосторонні відносини між Україною та США, розвиток стратегічного партнерства та пошук шляхів до миру. Речник відомства Георгій Тихий додав, що участь представників Росії не передбачена, водночас переговори можуть стати можливістю для підписання угоди про надра.

Тим часом Дональд Трамп посилює тиск на Україну, наполягаючи на укладенні мирної угоди. Це пов’язано з інформацією про готовність Кремля до тимчасового перемир’я за певних умов. Трамп відходить від багаторічної політики підтримки Києва і дедалі більше схиляється на бік Москви. «У нас чудові відносини з Росією, – сказав він журналістам в Овальному кабінеті 7 березня. – Якщо чесно, працювати з Україною мені стає все складніше».