Українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 12 грудня.

Деталі

Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-окупанта, переробляючи до 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. На території заводу зафіксовано вибухи.

Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів у районі села Авдіївське та позиції російських військ у районах Мирнограда та Родинського на Донеччині.

Наслідки цих ударів уточнюються.

Контекст

Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Найактивніше це відбувалося в серпні: безпілотники вразили 14 НПЗ із загальною потужністю 84,7 млн тонн на рік, що становить приблизно третину всіх російських переробних потужностей.

У вересні атаки продовжилися, причому об’єкти стали ще масштабнішими: протягом місяця пошкоджено ще 14 заводів із сумарною потужністю близько 121,6 млн тонн на рік.

Більше деталей про уражені підприємства та наслідки можна знайти у матеріалі Forbes.