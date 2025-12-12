Українські військові завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у Ярославській області Росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ 12 грудня.
- Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни-окупанта, переробляючи до 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. На території заводу зафіксовано вибухи.
- Крім того, українські військові атакували склад боєприпасів у районі села Авдіївське та позиції російських військ у районах Мирнограда та Родинського на Донеччині.
- Наслідки цих ударів уточнюються.
Контекст
Влітку Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. Найактивніше це відбувалося в серпні: безпілотники вразили 14 НПЗ із загальною потужністю 84,7 млн тонн на рік, що становить приблизно третину всіх російських переробних потужностей.
У вересні атаки продовжилися, причому об’єкти стали ще масштабнішими: протягом місяця пошкоджено ще 14 заводів із сумарною потужністю близько 121,6 млн тонн на рік.
Більше деталей про уражені підприємства та наслідки можна знайти у матеріалі Forbes.
