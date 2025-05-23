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Путін погрожує захопити від чотирьох до шести областей України. Це б коштувало Росії понад 10 млн жертв та 24 роки війни. Розрахунки Forbes Ukraine

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Росія прагне наступу та погрожує захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Харківську області. Чи реальна ця погроза та що може змінити динаміку на фронті?

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Росія не прагне миру та готує сили для літньої кампанії на фронті – один із висновків переговорів між Україною і Росією у Туреччині, які не призвели до припинення вогню. «Росія хотіла б вести переговори одночасно з наступом», – каже співрозмовник у дипломатичних колах.

На зустрічі в Стамбулі очолювана Володимиром Мединським російська делегація вимагала від України віддати чотири області, писав на Х кореспондент The Economist Олівер Керролл. Навіть ті території, які РФ не контролює. У разі відмови погрожувала «воювати вічно» та окупувати ще й Харківську та Сумську області.

Для України такі вимоги неприйнятні, заявив президент Володимир Зеленський.

Для Росії – малореалістичний сценарій, підрахував Forbes Ukraine.

Скільки років та втрачених солдатів коштували б ворогу такі цілі? Та чи можуть темпи наступу РФ змінитись?

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