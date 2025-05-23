Путін погрожує захопити від чотирьох до шести областей України. Це б коштувало Росії понад 10 млн жертв та 24 роки війни. Розрахунки Forbes Ukraine

Росія прагне наступу та погрожує захопити Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку, Сумську та Харківську області. Чи реальна ця погроза та що може змінити динаміку на фронті?

Росія не прагне миру та готує сили для літньої кампанії на фронті – один із висновків переговорів між Україною і Росією у Туреччині, які не призвели до припинення вогню. «Росія хотіла б вести переговори одночасно з наступом», – каже співрозмовник у дипломатичних колах.

На зустрічі в Стамбулі очолювана Володимиром Мединським російська делегація вимагала від України віддати чотири області, писав на Х кореспондент The Economist Олівер Керролл. Навіть ті території, які РФ не контролює. У разі відмови погрожувала «воювати вічно» та окупувати ще й Харківську та Сумську області.

Для України такі вимоги неприйнятні, заявив президент Володимир Зеленський.

Для Росії – малореалістичний сценарій, підрахував Forbes Ukraine.

Скільки років та втрачених солдатів коштували б ворогу такі цілі? Та чи можуть темпи наступу РФ змінитись?