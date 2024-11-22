Українські компанії стали лідерами за кількістю заявок у міжнародних тендерах Коаліції дронів

У 2024 році на фронт уже поставлено 1 млн дронів , 96% із них –українського виробництва, вони щодня завдають ударів по техніці та піхоті й уражають стратегічні об’єкти в тилу ворога, повідомляв віцепремʼєр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українські виробники за кількістю заявок у серії міжнародних тендерів на виробництво дронів-перехоплювачів БПЛА стали першими – загалом подавши 32% від загальної кількості, повідомляє Міноборони 22 листопада. У вдосконалених FPV-дронах українські компанії були другими із результатом у 26% поданих пропозицій.

Ключові факти

Вітчизняні виробники вперше брали участь у серії міжнародних тендерів, що складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким звʼязком, а також дронів-перехоплювачів.

Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців.

За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, велика кількість пропозицій від українських компаній доводить, що країна досягає мети у масштабуванні виробництва дронів.

«Це вже допомагає створювати асиметричну перевагу у технологіях над ворогом. Особливо у контексті дронів-перехоплювачів, оскільки наші компанії мають найкращу експертизу у виготовлені й застосуванні таких технологій», — зазначила вона.

Прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився у жовтні. Збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів закінчився 11 листопада.

Контекст

Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. Наразі в Коаліцію дронів входять 16 країн-партнерів.

Україна вже отримала тисячі дронів в рамках ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (€71 млн), буде закуплено та поставлено ще від 20 000 до 30 000 дронів.

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