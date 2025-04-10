В Україні в першому кварталі стрімко зросло споживання металопрокату

Українські підприємства у період із січня по березень 2025 року наростили споживання металопрокату на 41,4% порівняно з тим самим періодом минулого року, досягнувши показника в 863 100 тонн. Про це 10 квітня повідомляє об’єднання «Укрметалургпром» з посиланням на дані Державної митної служби України.

Деталі

За перші три місяці цього року в країну ввезено 336 100 тонн металопрокату, що становить 38,94% від загального обсягу внутрішнього ринку. Водночас українські металургійні компанії виробили 1,43 млн тонн металопрокату, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Зазначається, що із цієї кількості на експорт пішло близько 908 000 тонн (63,3%). Частка експорту дещо знизилася порівняно з минулорічними 74,1%, коли за кордон було відправлено 1,029 млн тонн із загального обсягу виробництва 1,389 млн тонн.

У структурі експорту першого кварталу 2025 року частка напівфабрикатів зменшилася до 32,93% (проти 45% торік), тоді як плоский прокат посів провідну позицію з 47,69% (проти 40,72% у 2024 році).

Сортовий прокат також показав зростання – 19,38% проти 14,29% у попередньому році. В імпорті зберігається перевага плоского прокату (79,80%) над сортовим (18,03%), що повторює тенденцію минулого року (83,15% та 15,22% відповідно).

За інформацією «Укрметалургпрому», ємність внутрішнього ринку за три місяці 2025 року склала 863 100 тонн, із яких імпорт зайняв 336 100 тонн (38,94%). Для порівняння, у січні-березні 2024 року цей показник був меншим – 610 400 тонн, із яких 250 400 тонн (41,02%) припадало на імпорт. Таким чином, у 2025 році ринок зріс на 41,4%, а частка імпорту скоротилася на 2,08%.

Основними напрямками експорту українського металопрокату в першому кварталі 2025 року стали країни ЄС (77,9%), інші європейські країни (10,9%) та держави СНД (6,7%). Серед джерел імпорту лідирують інші країни Європи (59,4%), за ними йдуть ЄС-27 (23,2%) та країни Азії (16,9%).

Контекст

У 2024 році Україна суттєво наростила металургійне виробництво порівняно з попереднім роком. Найвищий приріст зафіксовано у випуску сталі – 21,6%. Загальний обсяг виробництва за рік збільшився на 18,1% і склав 7 млн тонн, а випуск металопродукції зріс на 15,8%, досягнувши 6,2 млн тонн.

За даними Державної митної служби України, у 2024 році країна експортувала 33,7 млн тонн залізорудної сировини (ЗРС), що майже вдвічі перевищує показник 2023 року. Експорт чорних металів склав 6,5 млн тонн, що на чверть більше, ніж торік. Проте, попри зростання, обсяги експорту руди та чорних металів залишаються значно нижчими за довоєнний рівень: чорні метали становлять менше третини від показника 2021 року, а руда – 76%.

У січні 2025 року середньодобове виробництво сталі в Україні склало 19 700 тонн. Останнє зростання цього показника спостерігалося в червні 2024 року, коли він досяг 24 500 тонн, після чого щомісяця фіксувалося зниження.