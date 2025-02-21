Закупівлі безпілотників через Prozorro у 2024 році зросли в шість разів

У 2024 році через систему Prozorro на придбання безпілотників було укладено контрактів на суму 15,4 млрд грн, що у шість разів перевищує показник 2023 року (2,6 млрд грн). Про це повідомляє проєкт DOZORRO TI Ukraine.

Деталі

Найбільш затребуваним дроном на платформі став DJI Mavic різних модифікацій. На ці квадрокоптери у 2024 році витратили щонайменше 10,7 млрд грн, що становить 64% від загального обсягу угод. Другу позицію серед цивільних моделей посів Autel – на нього пішло близько 600 млн грн.

Лідером за обсягом контрактів стала Державна служба спеціального зв’язку, яка замовила дронів на 3,5 млрд грн. Друге місце посіла Агенція оборонних закупівель із результатом у майже 3 млрд грн, а трійку замкнуло Управління оборонної роботи Запорізької облдержадміністрації з 1,3 млрд грн.

До десятки міських рад, які найбільше інвестували в безпілотники, увійшли дев’ять обласних центрів – Київ, Львів, Вінниця, Луцьк, Житомир, Дніпро, Рівне, Івано-Франківськ, Хмельницький та Кривий Ріг. Загалом ці міста витратили на дрони 2,5 млрд грн.

У DOZORRO зазначають, що аналіз охоплює лише відкриті закупівлі, дані про які доступні в системі Prozorro. Частина угод могла залишитися поза увагою, адже, за інформацією Міністерства оборони, за перші 10 місяців 2024 року спільно з Мінцифрою було законтрактовано 1,6 млн БПЛА різних типів на суму понад 114 млрд грн.

Контекст

Україна вже перевершила ціль випуску 1 млн дронів у 2024 році, а новим амбітним завданням стало створення 3000 крилатих ракет. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 19 листопада, презентуючи План внутрішньої стійкості. Документ передбачає, що до 2025 року країна виготовить щонайменше 30 000 далекобійних безпілотників, а також 3000 крилатих ракет і ракет-дронів.

Зеленський зазначив, що український оборонно-промисловий комплекс налічує понад 600 компаній, які разом створюють 300 000 робочих місць. До виробництва також залучено більш ніж 40 іноземних оборонних підприємств.

За інформацією спілки «Технологічні сили України», приватні компанії, що спеціалізуються на озброєнні, отримали пропозиції про співпрацю або постачання техніки від 20 країн-членів НАТО.

4 грудня міністр оборони Рустем Умєров видав наказ про введення в кожній бригаді ЗСУ посади відповідального за закупівлі, що має прискорити оснащення армії необхідним обладнанням.

20 лютого цього року директор Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський оголосив, що у 2025 році на придбання FPV-дронів, зокрема моделей із оптоволоконним керуванням, планується виділити понад 44 млрд грн.