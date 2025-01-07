Український бізнес у Європі переключає увагу із діаспори на місцевих клієнтів

Українські компанії, які відкрилися або розширили свою діяльність у Центральній Європі після вторгнення Росії у 2022 році, у міру зміцнення свого становища переключають свою увагу з біженців на місцевих клієнтів, а деякі тепер розглядають можливість переміщення далі на Захід, пише Reuters 7 січня.

Ключові факти

За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, де чисельність українського населення внаслідок війни, за поточними оцінками, перевищила 1,5 млн осіб, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

Компанія Lviv Croissants Андрія Галицького наразі має 12 точок у Польщі після запуску там два роки тому. Вона відкрила свою першу чеську точку в жовтні, що, за словами її засновника, є частиною стратегії створення географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

«Хоча українська громада біженців у Європі значна, покладатися виключно на цю клієнтську базу не є довготривалою стратегією», – сказав Галицький.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу природною базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться на набагато ширше коло клієнтів. «Компанії спочатку розглядають Польщу як міст або трамплін на ринки Європейського Союзу, – сказав Даріуш Шимчиха, перший віце-президент Польсько-української торгової палати. – Вони хочуть дізнатися… реальність, стандарти, положення та правила роботи у Європейському Союзі».

Мережа «Пʼяна Вишня» своєю головною метою бачить місцевих споживачів, розповів співзасновник Андрій Худо. Його ресторанна група !FЕST розширила мережу до 15 точок у Польщі та девʼяти в інших країнах Балтії та Східної Європи, нарощуючи експансію на захід з лютого 2022 року. За словами Худо, у 2025 році група планує відкрити заклади у Німеччині, Швейцарії та Франції, а також перезапустити заклад у Лондоні, додавши, що бари залучають нових клієнтів та приносять прибуток.

«До війни ми зосередилися в Україні, бо наш бізнес розвивався там дуже швидко. Але війна змусила нас звернути більше уваги на Захід через ризик в Україні», – сказав Худо.

Контекст

З літа 2024 року львівські ресторатори згорнули діяльність пів сотні закладів, більшість – відкриті до повномасштабної війни. «Буде купа закриттів і звільнень», – написав на своїй Facebook-сторінці 22 листопада 2024 року співвласник ресторанного холдингу !Fest Юрко Назарук.

Попит падає через виїзд тимчасових переселенців зі Львова та активізацію ТЦК з травня 2024-го, каже директорка аналітичного центру «Ресторани України» Ольга Насонова. Після жвавого зростання почалась протилежна тенденція. «З весни 2022 протягом року відкрилося 150 нових закладів, з середини 2023-го – вже 70», – говорить вона, посилаючись на аналітику консалтингової компанії «Ресторани України». На черзі — масові закриття. Що відбувається з ресторанкою в місті-хабі для переселенців і бізнесу – у матеріалі Forbes Ukraine.