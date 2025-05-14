Український стартап Pleso Therapy залучив $1,2 млн інвестицій. Серед інвесторів — Олександр Усик

Український стартап Pleso Therapy, що розробив маркетплейс для онлайн-пошуку психотерапевта, залучив $1,2 млн інвестицій, повідомили Forbes у компанії. Кошти витратять на подальше зростання на ринку Європи. З ЄС Pleso Therapy отримує 80% продажів.
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Деталі
- Ключовими інвесторами цього раунду стали група продуктових IT-компаній Vchasno Group Миколи Палієнка, венчурний фонд TA Ventures Вікторії Тігіпко та ангельський інвестор — боксер Олександр Усик.
- Pleso Therapy працює в Польщі, Румунії та Україні. У найближчих планах – запуск в інших країнах Європи.
- Понад 80% продажів стартапу припадає на клієнтів з країн ЄС, ідеться у пресрелізі. Обсяг продажів за останній рік зріс утричі.
- На платформі, за інформацією компанії, проведено понад 150 000 психологічних сеансів для понад 20 000 користувачів.
- Серед B2B клієнтів Pleso – IT-компанії Intellias, Ciklum, N-iX, Uklon тощо.
Контекст
Pleso Therapy – маркетплейс для ментального здоров’я, що пропонує підбір і роботу із терапевтом. Pleso дозволяє користувачам знайти терапевта за допомогою системи підбору на основі штучного інтелекту.
Компанія заснована у 2021-му Олександром Бондарєвим, Анною Ліссовою, Олексієм Якубенком і Віталієм Марченком. Серед ранніх інвесторів Pleso Therapy – CEO AllRight Олег Оксюк, екс-CEO «Київстар» Петро Чернишов, CEO Robota.ua Валерій Решетняк, CEO Buki Вадим Синжерецький та ангельський клуб United Angel Network.
На грудень 2024-го на платформі працювали понад 300 спеціалістів із Польщі, Румунії та України. Річний дохід стартапу зріс до $3 млн. Бізнес-мета – наростити продажі до $10 млн на рік до кінця 2025-го. Стартап планує розширювати присутність у Центральній та Східній Європі й запустити свою платформу ще у двох країнах регіону на початку року.
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