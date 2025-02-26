Vchasno Group Миколи Палієнка придбала 80% сервісу звітності для ФОП «ЯТакс»

Група продуктових IT-компаній Vchasno Group придбала мажоритарну частку платформи для управління фізичною особою-підприємцем (ФОП) «ЯТакс». Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Українська Vchasno Group інвестувала у платформу для ведення малого та середнього бізнесу «ЯТакс». Компанія увійшла до сервісів цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» під назвою «Вчасно.Звіт». Vchasno Group не розголошує суму інвестицій.

Перемовини щодо приєднання компанії до сервісів «Вчасно» почалися майже одразу після запуску сервісу «ЯТакс» на початку 2025-го. Група компаній придбала 80% «ЯТакс», ще 20% залишилося у її засновника – Богдана Янківа. Він розвиватиме «Вчасно.Звіт» в ролі CEO.

Ключова задача «Вчасно.Звіт» – забрати бюрократію з роботи малого та середнього бізнесу (МСБ). Сервіс допомагає цифровізувати звітність та облік для ФОП.

На лютий 2025-го в Україні зареєстровано 2,1 млн ФОП, чий річний дохід сягає понад 55 млрд грн, свідчать дані Opendatabot. «Хочемо перетворити «Вчасно.Звіт» на лідера ринку звітності й обліку для малого бізнесу. Україна рухається до вступу в ЄС, і вимоги до обліку ФОП і малого бізнесу будуть ставати складнішими», – цитує пресслужба Vchasno Group співзасновника Миколу Палієнка.

Контекст

Екосистема «Вчасно» планує у 2025-му випустити ще низку нових сервісів для МСБ, ідеться у повідомлені пресслужби компанії.

Серед чинних продуктів – «Вчасно.ЕДО» – сервіс електронного документообігу, «Вчасно.Каса» – програмний РРО для видачі електронних чеків, «Вчасно.EDI» – обмін електронними документами для ритейлу, «Вчасно.КЕП» – захищені електронні підписи та печатки, «Вчасно.ТТН» – електронні товарно-транспортні накладні.

Тарифи підписок, наприклад, на «Вчасно.ЕДО» варіюються від 200 до 800 грн на місяць, залежно від наповнення пакета послуг та кількості підключених співробітників. Платформою також можна користуватися безкоштовно або підключити договірний тариф для понад чотирьох співробітників.

Сервісом користується понад 1 млн компаній, свідчать дані на сайті. Серед клієнтів – транспортно-логістична компанія Kuehne + Nagel, підприємство харчової промисловості «Радехівський цукор», українська філія американської IT-компанії Lyft та інші.

Микола Палієнко — співзасновник IT-компанії EVO, що створила маркетплейс Prom.ua. Також команда розробила сервіс цифрових рішень для бізнесу «Вчасно» й інтернет-майданчики для проведення державних та комерційних торгів та аукціонів Zakupki.Prom й Аукціони.Prom.

У 2018-му EVO обʼєдналася із маркетплейсом Rozetka. У 2023-му від EVO-Rozetka відокремилась нова компанія Tabula Rasa, куди увійшли проєкти «Вчасно», Zakupki.Prom тощо. Компанію очолив Палієнко. Керівником EVO став Денис Горовий – співзасновник EVO й CEO Prom.ua. У 2025-му Tabula Rasa перейменувалася на Vchasno Group.