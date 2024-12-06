«Чорна пʼятниця». Українці купували на Rozetka дорожчі товари, середній чек зріс на 40%

Протягом «Чорної пʼятниці» у найбільшого онлайн-ритейлера в Україні Rozetka середній чек зріс на 40%, а у лідерах продажів опинилися дорожчі товари: зокрема, віскі і мобільні телефони. Про це Forbes Ukraine повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Під час «Чорної пʼятниці» (ЧП) на Rozetka більш ніж у 3 рази збільшилися продажі товарів у категорії «Краса та здоровʼя», майже у 3 рази — алкогольні напої та харчові продукти і товари для дітей. У порівнянні з ЧП-2023 продажі новорічних подарунків збільшились на 50%, зубної пасти — на 65%, павербанків — на 70%. «

Продаж українських товарів зріс на 15% і сягнув 25% від усього асортименту Rozetka, каже співвласник онлайн-ритейлера Владислав Чечоткін. За його словами, у лідерах продажів – шоколадні цукерки та новорічна колекція чаю.

У 2024 році середній чек зріс на 40% у порівнянні з середнім чеком протягом усього року. «Українці стали купувати дорожчі товари: побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони, ноутбуки», – каже Чечоткін.

Найбільше витрачали грошей та купували під час Чорної пʼятниці у Києві, Харкові та Львові. «У центрі та на заході лідерами продажу були засоби гігієни, у Херсоні найпопулярніші товари — новорічні подарунки та цукерки «Святий Миколай», а у Харкові — ігристе», – каже Чечоткін.

Три найдорожчі кошики покупців за період Чорної п’ятниці у 2024 році містили товари на суму 800 000 гривень (15 зарядних станцій), 505 000 гривень (3 компʼютери, системний блок і газонокосарка) та 500 000 гривень (23 ноутбуки).

Найпопулярніші товари до та під час великої війни на Rozetka у Чорну П`ятницю

Контекст

Виторг магазинів «JYSK Україна» в період Чорної п’ятниці перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця. «Це рекорд виторгу за 10 днів», – додає він. Загальний приріст виторгу ритейлера склав 109% відносно періоду Чорної пʼятниці у 2023 році.

Про збільшення продажів звітують опитані мережі з різних сегментів. Виторг техноритейлера «Фокстрот» за вісім днів розпродажів зріс утричі проти трьох звичайних тижнів місяця, говорить CEO мережі Олексій Зозуля.

В «Алло» середній чек акційного періоду зріс на 35% проти середини листопада. Хоча його сума залишилася на рівні минулого року – близько 5000 грн, кількість чеків зросла на 70% проти середини листопада та на 25% проти Чорної пʼятниці 2023 року, зазначають у пресслужбі мережі.

«Середній чек склав майже 9000 грн», – наводить дані Зозуля з «Фокстроту». Водночас найдовший чек у мережі містив 112 товарів і побив минулорічний рекорд – тоді було 72 товари в одному чеку.