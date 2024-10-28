Українці отримали перші виплати «Національного кешбеку»

Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн, повідомляє пресслужба Мінекономіки. Кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг, донати для Сил оборони України, купівлю військових облігацій та інше.

Ключові факти

Із майже 650 000 українців, які отримали виплати за програмою, приблизно 10% – люди старшого віку, у віці 60+.

Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1000 до 3000 грн: з них 77 громадян – понад 1000 грн, 15 – понад 2000 грн та 5 – максимальний кешбек у розмірі 3000 грн.

Отримати кешбек можуть громадяни, які у вересні придбали українські товари на суму, що забезпечила кешбек понад 2 грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми – «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!».

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у «Дії» картки для виплат.

Загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень – 104,6 млн грн, що майже у тричі перевищує нарахування за вересень.

Контекст

20 серпня Кабмін затвердив порядок надання грошової допомоги «Національний кешбек», який має стати частиною великої урядової кампанії «Зроблено в Україні».

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 000 українських товарів від 1469 місцевих виробників. Кешбек у розмірі 10% нараховується за придбання товарів, що включені у програму, куплених в закладах торгівлі, які є учасниками програми. Максимальна сума виплат — 3000 грн на місяць.

Витратити кешбек можна на послуги — комунальні, медичні, транспортні та інші, або задонатити на ЗСУ. Зняти кошти з картки для виплат кешбеку не можна.