Виторг мережі магазинів одягу, аксесуарів і товарів для дому H&M сягнув 1,2 млрд грн у 2024 році, свідчать дані YouControl. Це приблизно стільки ж, як і в довоєнному 2021-му – 1,17 млрд грн.

Ключові факти

Інші операційні доходи ритейлера у 2024 році становили 139 млн грн.

Прибуток компанії у 2024 році в Україні – 295 млн грн.

За 2024 рік ритейлер відкрив один новий магазин. Він почав роботу 10 травня у київському ТРЦ Blockbuster Mall. Магазин розмістився на двох поверхах і займає загальну площу близько 2400 кв. м.

На 10 березня 2025 року в Україні відкрито вісім магазинів H&M у Києві та Львові. Магазини H&M у ТРЦ Riviera Shopping City в Одесі та в ТРЦ Nikolsky у Харкові все ще закриті, вказано на вебсайті мережі.

Контекст

Компанія H&M зачинила магазини в Україні з початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. За неповні два місяці роботи у 2022 році виторг ритейлера становив 151,2 млн грн, згідно з даними аналітичної платформи YouControl. У 2021 році виторг H&M в Україні сягав 1,17 млрд грн.

Компанія H&M відновила роботу в Україні у листопаді 2023 року. Перші торгові локації мережі почали працювати в ТРЦ Lavina Mall і Respublika Park у Києві 9 листопада 2023-го. Менше ніж за два місяці роботи виторг мережі досяг 241,8 млн грн.