«Укрэнерго» получило €86 млн от ЕИБ на антидроновую защиту подстанций

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил €86 млн «Укрэнерго», сообщает пресс-служба НЭК 23 декабря. Средства будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.

Ключевые факты

По словам и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексея Брехта, защита ключевого оборудования подстанций критически необходима в условиях российских атак на энергосистему.

НЭК отмечает, что эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре–декабре.

«Работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций нам удастся защитить, тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей», – отметил он.

Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская отметила, что, поддерживая «Укрэнерго» в возведении антидроновых укрытий, финучреждение стремится обеспечить стабильные поставки электроэнергии по всей стране, отвечая на потребности как гражданского населения, так и бизнеса.

Контекст

С начала полномасштабной войны Европейский инвестиционный банк предоставил «Укрэнерго» кредитную поддержку на общую сумму €136 млн.

В 2024 году Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины. В нем определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.