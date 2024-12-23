«Укрэнерго» получило €86 млн от ЕИБ на антидроновую защиту подстанций

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил €86 млн «Укрэнерго», сообщает пресс-служба НЭК 23 декабря. Средства будут направлены на строительство антидроновой защиты на ключевых подстанциях системы передачи электроэнергии.
Ключевые факты
- По словам и.о. председателя правления НЭК «Укрэнерго» Алексея Брехта, защита ключевого оборудования подстанций критически необходима в условиях российских атак на энергосистему.
- НЭК отмечает, что эффективность уже реализуемых проектов была доказана, в частности, во время последних массированных ракетно-дроновых ударов в ноябре–декабре.
- «Работы по сооружению защиты продолжаются. Чем больше подстанций нам удастся защитить, тем устойчивее будет украинская энергосистема, тем меньше риск вынужденных обесточений для потребителей», – отметил он.
- Вице-президент ЕИБ Тереза Червинская отметила, что, поддерживая «Укрэнерго» в возведении антидроновых укрытий, финучреждение стремится обеспечить стабильные поставки электроэнергии по всей стране, отвечая на потребности как гражданского населения, так и бизнеса.
Контекст
С начала полномасштабной войны Европейский инвестиционный банк предоставил «Укрэнерго» кредитную поддержку на общую сумму €136 млн.
В 2024 году Украина и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в государственном и частном секторах экономики Украины. В нем определены приоритетные направления сотрудничества на ближайшие 10 лет.
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