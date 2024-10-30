Верховна Рада взялася за держбюджет-2025 і відмовилася підвищувати зарплати прокурорам

Верховна Рада перейшла до розгляду у першому читанні проєкту державного бюджету на 2025 рік. За основу ухвалені бюджетні висновки і поправка №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив 30 жовтня народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Деталі

За ухвалення постанови про бюджетні висновки проголосували 234 народні депутати. Далі нардепи розглядатимуть поправки до проєкту держбюджету.

Парламент вже підтримав поправку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам, зазначив Железняк. Відповідно прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн.

У четвер, 31 жовтня, відбудеться голосування правок «на підтвердження» і голосування бюджетних висновків у цілому, що по факту є голосуванням за бюджет у першому читанні, пояснив депутат.

Після цього висновки передадуть у Кабмін і чекатимуть на повернення проєкту бюджету, «щоб фінально проголосувати до 20 листопада».

Контекст

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ передбачає доходи на рівні 2 трлн грн та видатки у 3,6 трлн грн. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

28 жовтня бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків уряду. До ключових змін, які комітет пропонує уряду внести в проект державного бюджету, увійшов пункт про те, що усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн у наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони. Більше про це – тут.