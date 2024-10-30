Верховна Рада взялася за держбюджет-2025 і відмовилася підвищувати зарплати прокурорам

Верховна Рада перейшла до розгляду у першому читанні проєкту державного бюджету на 2025 рік. За основу ухвалені бюджетні висновки і поправка №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%. Про це повідомив 30 жовтня народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного!
Деталі
- За ухвалення постанови про бюджетні висновки проголосували 234 народні депутати. Далі нардепи розглядатимуть поправки до проєкту держбюджету.
- Парламент вже підтримав поправку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам, зазначив Железняк. Відповідно прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн.
- У четвер, 31 жовтня, відбудеться голосування правок «на підтвердження» і голосування бюджетних висновків у цілому, що по факту є голосуванням за бюджет у першому читанні, пояснив депутат.
- Після цього висновки передадуть у Кабмін і чекатимуть на повернення проєкту бюджету, «щоб фінально проголосувати до 20 листопада».
Контекст
13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Документ передбачає доходи на рівні 2 трлн грн та видатки у 3,6 трлн грн. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine.
За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.
28 жовтня бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету на 2025 рік і проєкт бюджетних висновків уряду. До ключових змін, які комітет пропонує уряду внести в проект державного бюджету, увійшов пункт про те, що усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн у наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед потреби національної безпеки та оборони. Більше про це – тут.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.