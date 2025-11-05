Кабінет Міністрів схвалив доопрацьований проєкт держбюджету на 2026 рік з урахуванням висновків і пропозицій Верховної Ради, ухвалених за результатами першого читання. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 5 листопада.
Ключові факти
- Порівняно з першим читанням, доходи держбюджету збільшено на 27,8 млрд грн, видатки – на 33,6 млрд грн, а граничний обсяг дефіциту – на 5,8 млрд грн.
- Доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки – 4 трлн 837,4 млрд грн, дефіцит – 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП.
- Мінфін зазначив, що планується збільшення доходів держбюджету завдяки змінам у податковій сфері та уточнення прогнозів надходжень. Зокрема підвищення ставки податку на прибуток банківських установ із 25% до 50% (законопроєкт №14097) забезпечить додатково близько 30 млрд грн.
- Додаткові доходи очікуються від збільшення дивідендів ПАТ «Українська фінансова житлова компанія» (+1,3 млрд грн).
- Водночас відбулося технічне коригування грантових надходжень Світового банку за проєктом RELINC: грант на 5 млрд грн замінено пільговою позикою, гарантованою Єврокомісією в межах механізму Ukraine Facility.
На що спрямують додаткові ресурси
- Резервний фонд: +18,9 млрд грн (загалом 54,5 млрд грн) для оперативного реагування на виклики воєнного часу;
- Оплата праці викладачів: +6,6 млрд грн (загалом 190,5 млрд грн) – поетапне підвищення (протягом року) на 50 % рівня оплати праці не лише вчителям шкіл, але й педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти державної форми власності;
- Публічні інвестиційні проєкти: +4,3 млрд грн (загалом 107,2 млрд грн) – включає продовження програми оновлення пасажирських вагонів;
- Державна житлова політика: +1,3 млрд грн (загалом 46,5 млрд грн) – через ПАТ «Українська фінансова житлова компанія».
Контекст
Проєкт держбюджету на 2026 рік був схвалений урядом у вересні та поданий до Верховної Ради. Парламент підтримав документ у першому читанні. Після отримання пропозицій народних депутатів Уряд доопрацював проєкт з урахуванням рекомендацій Комітету з питань бюджету. Наступний етап – друге читання, яке має відбутися до 20 листопада 2025 року.
