Новий голова Держспецзвʼязку назвав пріоритетні завдання на посаді

Голова Держспецзв’язку Олександр Потій заявив, що забезпечення безпілотниками сектору безпеки й оборони – головна задача відомства на 2025 рік. Про це він розповів в інтерв’ю Forbes .

Ключові факти

«Пріоритет – безперебійне забезпечення безпілотними системами сектору безпеки й оборони. Це завдання ми виконували й будемо виконувати наступного року», – каже Потій.

Серед інших планів – запуск нової моделі побудови КСЗІ та модернізація системи криптографічного захисту інформації. «Це важливий елемент безпеки урядового звʼязку і державного управління», – додав голова відомства.

та модернізація системи криптографічного захисту інформації. «Це важливий елемент безпеки урядового звʼязку і державного управління», – додав голова відомства. За словами Потія, потребу у дронах на 2025 рік поки передбачити складно. «Якщо потреба буде більше в FPV – це одна цифра. Якщо в більш серйозних і дорогих дронах – інша», – додає новопризначений голова відомства.

Контекст

15 листопада Олександр Потій очолив Держспецзв’язку, змінивши на цій посаді Юрія Мироненка.

До повномасштабного вторгнення Держспецзв’язку було маловідомим органом, що займався кіберзахистом державних ресурсів. У 2022-му до його функцій додали закупівлю дронів. У 2023-му бюджет Держспецзв’язку на безпілотники – 43,3 млрд грн, у 2024-му – 46,9 млрд грн.

У штаті Держспецзв’язку працює 8000 людей по всій країні. Разом із підприємствами, які входять у сферу управління відомства штат складає 11 000–12 000. Держспецзв’язку забезпечує 16 функцій, серед яких – кіберзахист, захист державних інформаційних ресурсів і критичної інформаційної інфраструктури, спеціальний звʼязок, спеціальний поштовий звʼязок і фельдʼєгерський зв’язок.