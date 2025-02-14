Правительство уволило заместителя министра цифровой трансформации Мироненко

Правительство уволило Юрия Мироненко с должности замминистра цифровой трансформации, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 14 февраля. Мироненко был назначен 13 декабря 2024 года.
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Ключевые факты
- До того, как занять должность заместителя Михаила Федорова, Мироненко год был главой Госспецсвязи. Он возглавил службу в декабре 2023-го после того, как предыдущего главу ведомства Юрия Щигола обвинили в завладении 62 млн грн на закупке программного обеспечения в 2021–2022 годах (подробно о деле Forbes писал здесь).
- С начала полномасштабного вторжения он был в составе 112 бригады терробороны Киева. Позже занял должность заместителя начальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригад.
- Награжден нагрудным знаком «Серебряный крест» и другими государственными наградами за военные достижения.
- До 2019 года Мироненко занимал руководящие должности в структурных подразделениях Правекс-Банка, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. Также работал финансовым директором ПАО «Концерн Стирол», которое занимается производством удобрений и азотных соединений. С 2010 по 2015 годы работал в должности генерального директора ООО «Даймонд Сфир Груп», которое вело деятельность в сфере ІТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.
Контекст
После увольнения Мироненко главой Государственной службы специальной связи стал Александр Потий. По его словам, обеспечение беспилотниками сектора безопасности и обороны – главная задача ведомства на 2025 год.
Ранее глава подкомитета по киберобороне и киберразведке Александр Федиенко заявлял, что о переходе Мироненко в Минцифры просил министр Федоров, поскольку «как военный и системный человек он будет полезен». Подробнее об этом читайте здесь.
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