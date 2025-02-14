Правительство уволило заместителя министра цифровой трансформации Мироненко

Правительство уволило Юрия Мироненко с должности замминистра цифровой трансформации, сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 14 февраля. Мироненко был назначен 13 декабря 2024 года.

Ключевые факты

До того, как занять должность заместителя Михаила Федорова, Мироненко год был главой Госспецсвязи. Он возглавил службу в декабре 2023-го после того, как предыдущего главу ведомства Юрия Щигола обвинили в завладении 62 млн грн на закупке программного обеспечения в 2021–2022 годах (подробно о деле Forbes писал здесь).

С начала полномасштабного вторжения он был в составе 112 бригады терробороны Киева. Позже занял должность заместителя начальника штаба 129 батальона 112 бригады. После этого возглавил отдел по работе с добровольческими формированиями территориальных общин 112 бригад.

Награжден нагрудным знаком «Серебряный крест» и другими государственными наградами за военные достижения.

До 2019 года Мироненко занимал руководящие должности в структурных подразделениях Правекс-Банка, UKRSIBBANK BNP Paribas Group и т.д. Также работал финансовым директором ПАО «Концерн Стирол», которое занимается производством удобрений и азотных соединений. С 2010 по 2015 годы работал в должности генерального директора ООО «Даймонд Сфир Груп», которое вело деятельность в сфере ІТ, логистики, строительства, аграрного хозяйства и т.д.

Контекст

После увольнения Мироненко главой Государственной службы специальной связи стал Александр Потий. По его словам, обеспечение беспилотниками сектора безопасности и обороны – главная задача ведомства на 2025 год.

Ранее глава подкомитета по киберобороне и киберразведке Александр Федиенко заявлял, что о переходе Мироненко в Минцифры просил министр Федоров, поскольку «как военный и системный человек он будет полезен». Подробнее об этом читайте здесь.