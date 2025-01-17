В Італії арештували яхту за €5,5 млн у справі про корупцію у Фонді держмайна (фото)

Італійські правоохоронці арештували яхту преміумкласу, вартість якої сягає €5,5 млн, повідомляє САП 17 січня. За даними слідчих, вона належить «одному з керівників злочинної організації» у Фонді державного майна України. Прокуратура не називає імʼя власника яхти, проте приведені факти свідчать, що йдеться про Андрія Гмиріна, який працював у Фонді з 2015 до 2017 року помічником голови Ігоря Білоуса.

Ключові факти

Раніше журналісти Bihus.Info повідомили, що Гмирін придбав віллу і яхту за кордоном. Його разом із ексголовою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком, НАБУ вважає причетними до організації схем на державних підприємствах, які були підконтрольні ФДМУ.

Згідно із повідомленням прокуратури, спільна слідча група, до якої входять представники України, Австрії та Франції, продовжує арештовувати активи учасників у цій справі.

Зокрема, у межах роботи цієї спільної слідчої групи італійські правоохоронці й арештували яхту.

Фото: НАБУ і САП Фото: НАБУ і САП Попередній слайд Наступний слайд

Раніше французька сторона арештовала нерухомість підозрюваних загальною вартістю приблизно €6,5 млн, австрійськими правоохоронцями було арештовано елітні автівки та коштовні речі.

Слідчі продовжують встановлювати інше майно, а також розшук та екстрадицію підозрюваних.

Контекст

Дмитро Сенниченко обіймав посаду голови ФДМУ з 19 вересня 2019 року. Заяву про звільнення за власним бажанням він написав 16 листопада 2021 року. Верховна Рада задовольнила її лише у лютому 2022 року.

У березні 2023 року детективи САП повідомили про підозру ексголові ФДМУ, який, за твердженням слідства, очолював злочинне угруповання, що протягом 2019–2021 років заволоділо більш як 500 млн грн коштів держпідприємств, зокрема АТ «Одеський припортовий завод» і АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд грн.

У травні 2024 року Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку, якого підозрюють у заволодінні 500 млн грн держпідприємств. Він перебуває у міжнародному розшуку.

Андрій Гмирін З 2005 року працював у МВС, зокрема, у 2007-2011 роках – у Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю. Піля цього 2011-2013 роках у Держслужбі по боротьбі з економічними злочинами МВС, а у 2013-2015 роках – у податковій міліції ДФС. У 2015-2017 роках став помічником тодішнього голови ФДМУ Ігоря Білоуса.

За інформацією Bihus.Info, у родини Гмиріна щонайменше три компанії в Об‘єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції вартістю близько €5 млн. Родина Гмиріна стала власниками яхти Cranchi Settantotto 78 вартістю близько €5,5 млн. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, що зареєстрована на Британських Віргінських островах, її власником є українець Євген Головін – дубайський бізнес-партнер Гмиріна. На батьків Гмиріна записаний також бізнес у Хорватії, зокрема, 6 компаній, які займаються нерухомістю.