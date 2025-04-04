Азійські фондові ринки продовжують падати після мит Трампа

Азійські акції продовжили падіння під час ранкових торгів у п’ятницю, 4 квітня, оскільки інвестори оцінюють економічні наслідки тарифів президента Трампа. Про це пише The Wall Street Journal .

Деталі

Японський індекс Nikkei Stock Average завершив ранкову сесію зі зниженням на 2,6% після падіння на 2,8% у четвер, зокрема через зниження акцій компаній, залежних від торгівлі, таких як виробник напівпровідникового обладнання Tokyo Electron.

Південнокорейський індекс Kospi зменшив попередні втрати і знизився на 0,5%, тоді як ринки в Гонконзі та Китаї були закриті через свято.

Експерти пояснюють розпродаж на ринку переоцінкою ризиків рецесії. За даними WSJ, прибутковість японських облігацій різко знизилася разом із падінням прибутковості американських казначейських облігацій, що вказує на зростаючі побоювання інвесторів ймовірності рецесії.

Контекст

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари. 2 квітня, виступаючи в Рожевому саду Білого дому, він показав таблицю з переліком країн і розмірами мит, які варіюються від 10% до 50% і стосуються майже всіх держав світу. Нові тарифи почнуть діяти 5 та 9 квітня.

Це рішення потрясло світові фінансові ринки. У США індекс S&P 500 упав на 3,2%, Nasdaq і Dow Jones втратили понад 4%. Найбільших збитків зазнали компанії у сферах споживчих товарів, технологій та енергетики. Акції фірм, пов’язаних із виробництвом у В’єтнамі, подешевшали більш ніж на 12%, а ритейлери, такі як Target, Dollar Tree і Nike, залежні від імпорту, втратили понад 10% вартості.

Торговельна напруга також ударила по криптовалютах. Біткоїн знизився на 5,52% до $81 647, Ethereum (ETH) упав на 6,17% до $1769, а XRP втратив 7%, опустившись до $1,98. Найсильніше серед лідерів ринку впала Solana (SOL) – на 11,64% до $113,76, тоді як BNB знизився на 3,8% до $583,48.