Україні доведеться купувати рекордні 5 млрд кубометрів газу через російські атаки – гендиректор D.Trading

Україні доведеться імпортувати до 5 млрд кубометрів газу з Європи у період з квітня 2025 року до квітня 2026 року, що в п’ять разів перевищує показник за попередній рекорд. Це пов’язано з масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру та дефіцитом палива. Про це заявив гендиректор D.Trading Дмитро Сахарук під час Саміту сировинних ринків FT у Лозанні, пише Bloomberg .

Деталі

До цього максимальний імпорт газу за сезон становив 1 млрд кубометрів, зазначив Сахарук. Однак після російських ударів РФ по енергетиці Україна вже використала свої підземні запаси, частина яких має залишатися для підтримки тиску в сховищах.

Російські атаки здебільшого були спрямовані на пункти збору газу, які очищують паливо перед подачею в мережу, тоді як свердловини пошкоджували рідше. Проте останні удари зменшили видобуток «Нафтогазу» на третину.

Пошкодження вважаються серйознішими, ніж повідомляється офіційно, тому важко оцінити, скільки газу Україні знадобиться наступної зими, зазначило агентство.

Навіть якщо удари по енергетичній інфраструктурі припиняться, відновлення власного видобутку в Україні займе час, зазначив Сахарук. «До того ж ми не виключаємо нових атак, які можуть статися», – додав він.

Україна змушена закуповувати великі обсяги газу в той час, коли ринок стає дедалі напруженішим – ціни в Європі зростають перед сезоном накопичення запасів.

Контекст

Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%. Зокрема, компанії «Нафтогаз» та ДТЕК заявили, що у лютому Росія як мінімум двічі атакувала та пошкодила їхні обʼєкти.

До атак Україна видобувала 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала 110–140 млн, компенсуючи нестачу зі сховищ. Із лютого імпорт зріс майже вдесятеро – до понад 20 млн кубометрів на добу.

Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.