Україні доведеться купувати рекордні 5 млрд кубометрів газу через російські атаки – гендиректор D.Trading

Україні доведеться імпортувати до 5 млрд кубометрів газу з Європи у період з квітня 2025 року до квітня 2026 року, що в п’ять разів перевищує показник за попередній рекорд. Це пов’язано з масованими атаками РФ на енергетичну інфраструктуру та дефіцитом палива. Про це заявив гендиректор D.Trading Дмитро Сахарук під час Саміту сировинних ринків FT у Лозанні, пише Bloomberg.
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Деталі
- До цього максимальний імпорт газу за сезон становив 1 млрд кубометрів, зазначив Сахарук. Однак після російських ударів РФ по енергетиці Україна вже використала свої підземні запаси, частина яких має залишатися для підтримки тиску в сховищах.
- Російські атаки здебільшого були спрямовані на пункти збору газу, які очищують паливо перед подачею в мережу, тоді як свердловини пошкоджували рідше. Проте останні удари зменшили видобуток «Нафтогазу» на третину.
- Пошкодження вважаються серйознішими, ніж повідомляється офіційно, тому важко оцінити, скільки газу Україні знадобиться наступної зими, зазначило агентство.
- Навіть якщо удари по енергетичній інфраструктурі припиняться, відновлення власного видобутку в Україні займе час, зазначив Сахарук. «До того ж ми не виключаємо нових атак, які можуть статися», – додав він.
- Україна змушена закуповувати великі обсяги газу в той час, коли ринок стає дедалі напруженішим – ціни в Європі зростають перед сезоном накопичення запасів.
Контекст
Цієї зими російські атаки суттєво пошкодили обʼєкти ГТС і газовидобутку України, що могло скоротити власний видобуток на 40%. Зокрема, компанії «Нафтогаз» та ДТЕК заявили, що у лютому Росія як мінімум двічі атакувала та пошкодила їхні обʼєкти.
До атак Україна видобувала 52 млн кубометрів газу на добу, а взимку споживала 110–140 млн, компенсуючи нестачу зі сховищ. Із лютого імпорт зріс майже вдесятеро – до понад 20 млн кубометрів на добу.
Україна цього року може закупити значні обсяги американського скрапленого газу через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, заявляв голова «Оператора ГТС України» Дмитро Липпа.
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