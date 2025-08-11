Агентство восстановления рассчитывает построить пять водопроводов в южных и восточных областях, сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Forbes Ukraine. За время независимости в Украине построили один водопровод – «Ингулец – Кривой Рог», водопровод до Николаева на финальной стадии строительства.

Ключевые факты

«После строительства Николаевского водопровода у Агентства остались значительные ресурсы, которые мы хотим направить на проекты, связанные с водой», – сообщил Сухомлин.

По его словам, благодаря изменению ТЭО проекта и подрядчика Агентство сохранило более 2,5 млрд грн.

и Агентство сохранило более 2,5 млрд грн. «Это позволяет сделать еще несколько проектов», – говорит Сухомлин. В частности, Агентство планирует построить два водопровода в Одесской области, еще один – в Винницкой, еще два – в Днепропетровской, один – в Полтавской. Проекты сейчас в разработке, в планах пять новых водопроводов.

Около 2,5–3 млрд грн будут стоить водопроводы в Одесской области. Для трех других проектов Агентство будет просить у Рады дополнительное финансирование, пояснил глава Агентства восстановления.

Если будет стабильное финансирование и никаких бюрократических задержек, эти водопроводы можно построить через год, отметил он. «Первые работы могут начаться в ближайшее время. Один из проектов в Одесской области должен был завершиться полгода назад», – сказал Сухомлин.

Контекст

Строительство первого за время независимости водогодона – в Кривой Рог – закончилось скандалом. Подрядчик «Автомагистраль-Юг», бывший лидер «Большого строительства», обвиняется в завышении цен на строительные материалы.

После ряда обысков правоохранителями владелец компании «Автомагистраль-Юг» Александр Бойко и генеральный директор Николай Тимофеев покинули Украину. Цель – заниматься продвижением на новых рынках и налаживать сотрудничество с новыми партнерами, утверждают в пресс-службе компании.

Проблема была неизбежной, говорит глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин. «Подрядчики подгоняют сметы под свои бизнес-планы, – объясняет он. – А потом компания вынуждена либо бросать объект, либо хитрить».

Агентство достраивает второй водопровод – в Николаев. Проект вышел на финальную стадию, сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин в интервью Forbes Ukraine. Город живет без централизованного водоснабжения с апреля 2022 года.

В начале апреля проект передали на баланс Днепропетровской службы обновления. Три новых контракта по строительству водопровода в Николаев общей стоимостью 6,23 млрд грн подписали уже только с одной компанией – «Автострадой» Максима Шкиля.