В Україні створили раду зброярів. Яка її мета

Приватні компанії, які займаються виробництвом товарів оборонного призначення, заснували Українську раду зброярів – платформу, спрямовану на забезпечення ефективної співпраці між бізнесом і державними органами. Про це повідомила пресслужба новоствореної організації 25 лютого.

Деталі

Рада об’єднала не окремих виробників, а провідні асоціації оборонної промисловості. Наразі до її складу вже увійшли такі об’єднання, як Ліга оборонних підприємств України, Українські роботизовані сили, Асоціація виробників РЕБ/РЕР, Techosystem Defense, Оборонний альянс України, Асоціація виробників безпілотних систем та супутніх технологій «Армада» та інвестиційний фонд D3 Venture Capital.

Основними цілями ради є представлення інтересів українських зброярів на державному рівні, сприяння розвитку вітчизняних компаній оборонно-промислового комплексу на національному та міжнародному ринках, а також створення майданчика для обміну досвідом.

Головою правління ради обрано Олександра Камишіна, радника Президента України зі стратегічних питань і колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Виконавчим директором став Ігор Федірко – ексвійськовий, який із 2014 року активно підтримує армію, займаючись організацією спеціалізованого навчання та забезпеченням технікою. Він є співзасновником ініціатив «Боривітер», «Волонтерська оптична лабораторія» та «Helpua.ch», раніше обіймав посаду заступника директора «Укроборонсервісу» з гуманітарного розмінування та очолював Державний центр гуманітарного розмінування.

До правління ради увійшли Юлія Висоцька, Максим Васильченко, Ярослав Філімонов, Міша Рудомінський, Василь Гончарук та Евелін Бучацький.

Контекст

За три роки обсяг приватного ринку озброєння в Україні збільшився удесятеро – з $1 млрд у 2022 році до $10 млрд у 2024 році. За прогнозами експертів, у 2025 році його потенціал може сягнути $35 млрд.

Понад 600 компаній українського оборонно-промислового комплексу (ОПК) створюють 300 000 робочих місць. Як повідомляють Технологічні сили України, 20 країн НАТО виявляють інтерес до співпраці з українськими виробниками зброї.

У бюджеті на 2025 рік передбачено понад 55 млрд грн на розвиток ОПК: 54,55 млрд грн спрямують на реформи, технологічні розробки та розширення виробничих потужностей, а ще 500 млн грн – на підтримку підприємницької діяльності в оборонній галузі.

25 лютого Міністерство оборони України провело перемовини з вітчизняними виробниками озброєння про можливість укладення трирічних контрактів. Це має на меті забезпечити стабільність виробництва, сприяти розвитку оборонного сектору та зміцнити боєздатність Збройних сил України.