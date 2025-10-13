Кабмін ухвалив постанову про запуск модуля управління ризиками в системі державного нагляду, який автоматично визначатиме підприємства для інспекційних перевірок у 85 сферах. Про це повідомляє Мінекономіки.
Деталі
- Новий модуль самостійно визначатиме підприємства для інспекцій у 85 сферах, включно з охороною праці, довкілля та технічними стандартами. Це дозволить формувати плани перевірок прозоро, автоматично і без людського впливу, вважають у відомстві.
- Система оцінюватиме рівень ризику підприємств за чіткими критеріями і складатиме список для перевірок за рейтингом. Контролюючі органи зосередяться на підприємствах з високим ризиком, а сумлінні бізнеси матимуть менше перевірок.
- Плани перевірок публікуватимуться автоматично і будуть відкритими для бізнесу та громадськості.
- Нові правила стосуються лише державного нагляду і не поширюються на податкові чи правоохоронні перевірки, а також не охоплюють фінансову сферу, митницю та ринковий нагляд.
Контекст
У липні РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу, що стало другою спробою влади зменшити тиск на підприємців. У січні 2024 року подібний мораторій діяв три місяці та стосувався перевірок з боку Офісу генпрокурора, ДБР, БЕБ, СБУ та Нацполіції.
Цього разу обмеження розширили: крім силових структур, перевірки обмежили для податкової служби та інших контролюючих органів. Виняток зробили для бізнесу, пов’язаного з підакцизною продукцією, де перевірки збереглися. Чи відчули підприємці полегшення та які органи викликають найбільше скарг – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.
На початку вересня в.о. голови ДПС Леся Карнаух заявила, що у серпні кількість фактичних перевірок, проведених податковою, зменшилася майже на третину порівняно з липнем.
