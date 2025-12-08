Україна за підсумками січня–листопада 2025 року збільшила виробництво чавуну, але знизила випуск сталі, водночас наростивши обсяги прокату. Про це повідомляє «Укрметалургпром».

Деталі

Чавун. За 11 місяців обсяги виробництва зросли на 10% – до 7,19 млн т проти 6,5 млн т за той самий період 2024 року. У листопаді випуск чавуну піднявся на 30% і склав 704 000 т порівняно з 543 000 т торік.

Сталь. Виплавка за січень–листопад скоротилася на 3% – до 6,81 млн т проти 7 млн т роком раніше. У листопаді виробництво, навпаки, продемонструвало зростання: +18,5%, до 641 000 т (541 000 т у листопаді 2024-го).

Прокат. Випуск прокату за 11 місяців збільшився на 4% – до 5,97 млн т проти 5,7 млн т минулого року. У листопаді виробництво зросло – на 23%, до 589 000 т порівняно з 477 000 т у листопаді 2024 року.

Контекст

У 2024 році українська металургія суттєво наростила показники порівняно з 2023-м. Випуск сталі зріс на 21,6% – це стало найвищим темпом приросту в галузі. Загальний обсяг металургійного виробництва піднявся на 18,1% і досяг 7 млн т, а виробництво металопродукції збільшилося на 15,8%, до 6,2 млн т.

За даними Державної митної служби, у 2024 році експорт залізорудної сировини сягнув 33,7 млн т – у 1,9 раза більше, ніж роком раніше. Поставки чорних металів також зросли на 24% і досягли 6,5 млн т. Попри позитивну динаміку, експортні обсяги все ще далекі від довоєнних: вивезення чорних металів становить менш ніж третину рівня 2021 року, а ЗРС – близько 76% від довоєнного показника.