В Україні запустили Систему електронної нотифікації інформації про косметичну продукцію. Тепер виробники та імпортери мають вносити дані про косметичні засоби онлайн, створюючи єдиний електронний облік продукції, як-от кремів, шампунів чи помад. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я 2 грудня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- В Україні не існувало єдиного електронного «каталогу» косметики. Кожен косметичний продукт потрапляв на полиці магазинів без централізованого обліку. Відтепер виробники та імпортери косметики мають вносити детальні дані про свою продукцію.
Хто є користувачами системи і для чого?
- Виробники та імпортери косметичної продукції – нотифікація інформації про кожен продукт.
- Органи державного ринкового нагляду – доступ до інформації про нотифіковані косметичні продукти (крім даних про рецептуру) та відповідальних за них осіб.
- Державні організації, що здійснюють токсикологічний контроль щодо косметичної продукції – отримання інформації про нотифіковані продукти, зокрема про рецептуру, для надання даних медичним закладам (при лікуванні пацієнтів).
- МОЗ – адміністрування довідників системи, моніторинг реалізації вимог нормативно-правових актів.
- ДП «Електронне здоровʼя» – технічне адміністрування системи, служба технічної підтримки користувачів.
Як впроваджуватиметься система
- На першому етапі користувачі електронної системи можуть реєструвати відповідальних осіб і працівників, нотифікувати та оновлювати інформацію про продукти, а також формувати довідки про нотифіковану продукцію без розкриття комерційної таємниці.
- У майбутньому – державні організації, які здійснюють токсикологічний контроль, зможуть швидко надавати лікарям інформацію про склад косметичних продуктів, якщо необхідне лікування пацієнта, наприклад, у разі алергічної реакції.
Контекст
В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023-му сплатили 1,8 млрд грн податків, свідчать дані дослідницької агенції Fama.
З серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва. Причина – гармонізація із законами ЄС. «Ціна на косметику внутрішніх виробників можуть зрости на 20–50%», – прогнозував Микола Романьок, засновник компанії Archimed, яка консультує іноземні компанії ніші.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.