Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн без тримання під вартою. Засідання суду транслювалося наживо, детально про справу – в матеріалі Forbes Ukraine.
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Деталі
- Прокурор просив обрати Чернишову заставу в розмірі 120 млн грн, а також обовʼязок носити електронний браслет.
- Чернишов зобов’язаний внести розмір застави впродовж пʼяти днів. Якщо він не внесе гроші або порушить інші умови обов’язки, прокурор має право просити про більш сувору запобіжку, пояснили в ЦПК.
- Суддя поклав на фігуранта такі обов’язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
Контекст
23 червня НАБУ та САП повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України Олексію Чернишову. Він перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.
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