Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав віцепрем’єру – міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави у 120 млн грн без тримання під вартою. Засідання суду транслювалося наживо, детально про справу – в матеріалі Forbes Ukraine .

Деталі

Прокурор просив обрати Чернишову заставу в розмірі 120 млн грн, а також обовʼязок носити електронний браслет.

Чернишов зобов’язаний внести розмір застави впродовж пʼяти днів. Якщо він не внесе гроші або порушить інші умови обов’язки, прокурор має право просити про більш сувору запобіжку, пояснили в ЦПК.

Суддя поклав на фігуранта такі обов’язки: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи; не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

Контекст

23 червня НАБУ та САП повідомили про підозру чинному віцепремʼєр-міністру України Олексію Чернишову. Він перебував на посаді міністра розвитку громад із березня 2020 року до листопада 2022-го. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Він став шостим підозрюваним у справі про начебто корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави. За версію слідчих, міністр начебто отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на квартири в уже зведених житлових комплексах на загальну суму понад 14,5 млн грн.