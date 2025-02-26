Верховна Рада не підтримала виклик урядовців для роз’яснень деталей угоди про надра

Верховній Раді не вистачило голосів, щоб викликати прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для роз’яснень щодо угоди між Україною та США про мінерали, повідомила народна депутатка фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко та написав народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський збирається до Вашингтона 28 лютого, щоб підписати угоду.

Ключові факти

За словами Геращенко, лише 114 депутатів підтримали вимогу «ЄС» і «Голосу» негайно викликати до ВР тих представників уряду, які ведуть перемовини про угоду про надра.

«ВР має право знати, що відбувається з українською власністю», – написала вона.

Железняк повідомив, що у Верховній Раді «баталія» щодо того, щоб викликати урядовців по деталям угоди.

«Вже двічі ставили мою пропозицію про виклик Свириденко і Шмигаля, але коаліція відмовляється голосувати. Причому аргументація: «урядовцям дуже важко зараз — не відволікайте їх», – заявив депутат.

Контекст

Високопосадовці США в останні дні тиснули на Зеленського, щоб той підписав угоду. Однак президент України заявив, що в угоді мають бути чіткі гарантії безпеки. Як повідомили джерела Sky News, Зеленський не готовий схвалити угоду, оскільки Україна бачить «низку проблемних питань» у проєкті.

Україна 22 лютого розглядала нову версію угоди про використання природних ресурсів, яку відхилила раніше. Проєкт угоди виявився жорсткішим, ніж перший варіант, повідомила NYT із посиланням на джерела.

США опираються включенню гарантій безпеки до угоди про надра, повідомило 24 лютого джерело CNN. За словами українського джерела, знайомого з перебігом переговорів, остаточний проєкт угоди між США та Україною про ресурси було представлено Вашингтону. Джерело повідомило, що «найбільш проблемні пункти виключені з проєкту, проте американська сторона всіляко чинить опір включенню до документа гарантій безпеки».

25 лютого Україна погодила умови угоди зі США про спільне розроблення своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, писало видання Financial Times з посиланням на проєкт документа. В угоді відсутнє будь-яке посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Трамп підтвердив, що Зеленський збирається приїхати до Вашингтона 28 лютого для того, щоб підписати угоду про надра.