Верховный суд США отклонил ходатайство Трампа о замораживании иностранной помощи USAID

Верховный суд США нанес удар по замораживанию иностранной помощи, введенной президентом Дональдом Трампом, возобновив постановление суда низшей инстанции, требующее выплаты до $2 млрд подрядчикам за уже выполненные работы, пишет Bloomberg 5 марта. Это решение стало первым значительным шагом суда против Трампа с момента его приведения к присяге 20 января. Всего в попытке обуздать решение Трампа было подано более 100 исков.

Ключевые факты

Судьи отклонили просьбу Трампа отменить указ, затрагивающий деньги, принадлежащие Агентству США по международному развитию и Государственному департаменту.

В своем однопараграфном решении суд приказал федеральному судье первой инстанции пересмотреть сроки выплаты денег, поскольку начальные сроки уже истекли.

Гуманитарные организации утверждают, что замораживание финансирования переворачивает сотни проектов, заставляя партнеров USAID увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск тысячи американских рабочих и подвергая людей, зависящих от помощи, риску заболевания и смерти.

Решения Верховного суда намекают на готовность служить сдерживающим фактором для Трампа, поскольку он заявляет о своей широкой власти по реформированию правительства и сокращению расходов даже в тех сферах, где Конгресс выделил деньги. Решение также предусматривает, что суд, по крайней мере в некоторых случаях, готов поддержать судей, которые приходят к выводу, что администрация может нарушать закон.

Ранее окружной судья США Амир Али вынес решение, которое дало администрации 36 часов на оплату работ, выполненных до 13 февраля. Но выдал это распоряжение после того, как гуманитарные организации предоставили доказательства того, что администрация Трампа не выполнила его предварительное распоряжение о разморозке платежей.

Команда Трампа заявила Верховному суду, что не может выполнить следующий приказ Али в столь короткие сроки. Юридический иск проходит в то же время, когда администрация уволила или отправила в отпуск тысячи сотрудников USAID.

Группы помощи также хотят, чтобы судья не позволил Белому дому расформировать USAID и помешать ему обрабатывать платежи, возобновлять гранты и контракты.

Контекст

Администрация Трампа радикально меняет внешнюю политику США. Команда нового президента сократила контракты на иностранную помощь и продолжает ликвидировать USAID, которое управляло $43 млрд и имело 10 000 сотрудников в 2023 году, но с тех пор как Трамп вступил в должность, тысячи сотрудников агентства были отправлены в неоплачиваемый отпуск, уволены или отозваны с должностей за рубежом.

В иске утверждается, что, замораживая средства, выделенные Конгрессом, администрация Трампа нарушает разделение властей, предусмотренное Конституцией, а также федеральный закон, регулирующий процедуры, используемые административными органами.