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Верховный Суд не разрешил Суркисам взыскать с ПриватБанка более $250 млн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда закрыл производство по делу, в котором компании семьи братьев Суркисов судились с НБУ, Минфином, Фондом гарантирования вкладов и ПриватБанком. Таким образом, суд подтвердил невозможность судебного обжалования процедуры bail-in банка, говорится в сообщениях НБУ и ПриватБанка от 4 апреля.

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Подробности

  • Суд закрыл дело по иску иностранных компаний, связанных с Суркисами, к ПриватБанку. Это одно из четырех судебных дел семьи Суркисов и связанных с ними компаний против госбанка об обжаловании законности bail-in во время национализации, рассматриваемых в судах Украины и Кипра, уточнил ПриватБанк.
  • Суркисы обжаловали решение НБУ о признании их связанными с банком лицами, требовали расторгнуть договор купли-продажи акций и взыскать более $150 млн, которые были на депозитах и ​​конвертированы в акции во время национализации ПриватБанка в декабре 2016 года (процедура bail-in).
  • Постановление Верховного Суда об удовлетворении кассационных жалоб НБУ и ПриватБанка окончательно и обжалованию не подлежит.

Контекст

В 2016 году во время национализации ПриватБанка НБУ признал семью Суркисов и их компании связанными с банком. Депозиты их фирм в кипрском филиале банка конвертировали в акции.

В 2017-м суд первой инстанции (ликвидированный Окружной административный суд города Киева) удовлетворил иск компаний, связанных с семьей Суркисов, об обжаловании процедуры bail-in в части определения компаний связанными с ПриватБанком лицами, и постановил взыскать с госбанка более $250 млн.

С 2017 года Суркисы судятся в Украине и на Кипре, утверждая, что не связаны с ПриватБанком и его экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым и требуют более $350 млн. В марте 2024-го Верховный Суд отклонил их иск на $350 млн против государства.

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