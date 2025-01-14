США переконують ЄС переказати $300 млрд російських активів на спецрахунок, щоб змусити РФ до переговорів – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається переконати європейських партнерів підтримати переказ близько $300 млрд заморожених активів російського центробанку на новий ескроу-рахунок, який буде розблоковано лише в рамках мирної угоди, пише CNN із посиланням на посадовців адміністрації 14 січня. Команда обраного президента Дональда Трампа також підтримує цю ідею.

Ключові факти

За словами двох високопосадовців адміністрації, за лічені дні до завершення каденції адміністрація Байдена робить останню відчайдушну спробу конфіскувати сотні мільярдів доларів у російських активах як майбутній важіль тиску для України. Проте, США стикаються зі скептицизмом європейців у спробі конфіскувати російські активи на суму $300 млрд.

Більшість цих грошей, як і раніше, зберігається в європейських банках, хоча невелика частина залишається в банках США.

Як повідомив CNN один із високопосадовців адміністрації, арешт активів означатиме просте послання Москві: «Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти і поговорити».

Високопосадовці Байдена тісно консультувалися з цієї ідеї з командою обраного президента Дональда Трампа, включаючи Марко Рубіо, обраного ним на посаду держсекретаря, та Майка Волца, обраного на посаду радника з національної безпеки.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, команда Трампа загалом підтримує цю стратегію, вважаючи, що вилучені гроші можуть дати Росії новий стимул сісти за стіл переговорів, оскільки Трамп хоче якнайшвидше покласти край війні, яка, на його думку, вже затяглася.

Однак європейці не в захваті від цієї ідеї та висловлюють побоювання, що якщо банки безпосередньо конфіскують російські гроші, це буде порушенням міжнародного права. За словами джерел, європейці, як і раніше, скептично ставляться до ідеї конфіскації заморожених російських грошей, що робить вкрай малоймовірним укладання будь-якої угоди до вступу Трампа на посаду.

Високопоставлені американські чиновники припустили, що Фрідріх Мерц, лідер німецької партії «Християнсько-демократичний союз», який готується стати канцлером, відкритий для реалізації цієї стратегії, але він ще не обійняв посаду.

Президент Джо Байден розраховував обговорити це питання з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Римі цього тижня, яку США скасували через пожежу в Лос-Анджелесі. Байден розмовляв телефоном із Зеленським минулої пʼятниці. Неясно, чи порушувалася тема російських грошей.

Контекст

Понад рік американські чиновники працювали над тим, щоб розвіяти побоювання ЄС та знайти спосіб використати заморожені російські гроші таким чином, щоб це принесло користь Україні. В угоді, яка розглядалася як компроміс, країни G7 минулого року погодилися використати відсотки, накопичені від заморожених активів, які щороку приносять близько $5 млрд прибутку, як кредит для України. Отриманий кредит у розмірі $50 млрд буде погашено за рахунок прибутку від інвестицій упродовж десятиліття.

Білий дім давно підтримує використання заморожених російських грошей у розмірі $300 млрд для фінансування відновлення України та збільшення її впливу. На нещодавніх зустрічах Байден особисто порушував цю тему з лідерами G7, сказав представник Білого дому.

В останні тижні команда Байдена шукала інші способи зміцнити позицію України на полі бою та її баланс перед інавгурацією Трампа. 10 січня США оголосили про нові санкції проти нафтового сектору РФ. Це сталося наступного дня після того, як Білий дім заявив, що відправить останній транш у розмірі $500 млн зброї, довівши загальну суму допомоги безпеці для України до більш ніж $65 млрд.