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Відновлення та посилення захисту. США пообіцяли Україні $825 млн для підтримки енергетики

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі очільників МЗС країн НАТО 3 грудня в Брюсселі підписали меморандум про співпрацю в забезпеченні енергетичної стійкості України. Документ передбачає можливість надання Україні допомоги від США в розмірі $825 млн, повідомила пресслужба МЗС України.

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Деталі

  • Україна розраховує спрямувати майбутні кошти на відновлення і посилення захисту енергетичної інфраструктури, яка постраждала внаслідок нападів з боку Росії.
  • У меморандумі йдеться про підтримку США в реформуванні енергетичного сектору, розвитку розподіленої генерації, відновленні критичної інфраструктури та сприянні переходу до низьковуглецевої, конкурентоспроможної економіки, інтегрованої в європейську енергосистему.

Контекст

Через повномасштабне вторгнення Росії енергетичний сектор України зазнав прямих збитків та непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд. Оцінки потреб у відновленні, що включають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів із застосуванням принципу «Відбудувати краще, ніж було», становлять $50,5 млрд. Ці цифри наведені аналітичною командою Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.

17 листопада Росія завдала комбінованого удару по енергетичних обʼєктах, випустивши 210 ракет та БПЛА, з яких 144 були знищені. Через це було пошкоджено три з пʼяти працюючих теплових електростанцій компанії ДТЕК.

28 листопада, після чергової атаки РФ, три українські атомні електростанції – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – знизили свою потужність, а один з енергоблоків Рівненської АЕС було відключено від мережі через ракетний удар.

Щоб повністю паралізувати енергетичну систему України, достатньо знищити підстанції, що з’єднують атомні електростанції з національною мережею. Для запобігання можливій ядерній катастрофі Україна уклала угоду з МАГАТЕ про розширення місії агентства в Україні. 12 серпня інспектори МАГАТЕ відвідали першу підстанцію, а поступово вони планують обстежити всі ключові енергетичні обʼєкти. Чи допоможе це стримати Росію від ударів по енергоінфраструктурі – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

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