Виробництво балістичної ракети «Сапсан», наступ РФ та наслідки операції Ізраїлю. Головне із зустрічі Зеланського із журналістами

Росія намагається вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області, але поки безуспішно, а на Сумському напрямку бої відбуваються вздовж кордону і Україна вирівнюємо позицію. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 13 червня. Під час спілкування він підтвердив успішні випробування української балістичної ракети. Forbes Ukraine вибрав головне.

Ключові факти

Власна балістична ракета «Сапсан». За словами президента, позитивні випробування Україною ракети «Сапсан» відбулися набагато раніше, наразі йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. «Коли, як, в якій кількості – я сказати не можу», – зауважив він.

За словами президента, позитивні випробування Україною ракети «Сапсан» відбулися набагато раніше, наразі йде розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. «Коли, як, в якій кількості – я сказати не можу», – зауважив він. Вплив напруги між Ізраїлем та Іраном на Україну. Зеленський нагадав, що обстріли, призвели до різкого підвищення ціни на нафту. «Що для нас негативно, поки нема прайскепів », – сказав він. Зеленський додав, що потрібен детальний аналіз ударів по іранській оборонній індустрії. Зокрема, чи завдані серйозні удари по виробництву «шахедів» і ракет, інших спроможностей. «Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача «рускім» зменшиться. Це допомагає Україні», – заявив Зеленський. Також наслідком ескалації також стане збільшення допомоги Ізраїлю і можливе зменшення для України. «Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт», – пояснив президент, додавщи, що також важливо, як себе буде вести Росія.

Зеленський нагадав, що обстріли, призвели до різкого підвищення ціни на нафту. «Що для нас негативно, поки нема », – сказав він. Зеленський додав, що потрібен детальний аналіз ударів по іранській оборонній індустрії. Зокрема, чи завдані серйозні удари по виробництву «шахедів» і ракет, інших спроможностей. «Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача «рускім» зменшиться. Це допомагає Україні», – заявив Зеленський. Також наслідком ескалації також стане збільшення допомоги Ізраїлю і можливе зменшення для України. «Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт», – пояснив президент, додавщи, що також важливо, як себе буде вести Росія. Patriot від Ізраїлю . Одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам для відновлення, але в Україну ще не заходила. «Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав — так, Ізраїль передав нам...», – зазначив президент

. Одна система була передана Ізраїлем Сполученим Штатам для відновлення, але в Україну ще не заходила. «Ми вдячні, що це начебто для нас. Начебто, тому що вона ще не у нас. Була б у нас, я б сказав — так, Ізраїль передав нам...», – зазначив президент Мирні переговори з РФ. Міністр оборони Рустем Умєром контактує з представником російського групи Володимиром Мединським щодо обмінів. «Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа», – зазначив президент.

Міністр оборони Рустем Умєром контактує з представником російського групи Володимиром Мединським щодо обмінів. «Домовленість така, що завершаться обміни, і сторони обговорять наступний крок. Ми розраховуємо, що вони можуть завершитися 20 чи 21 числа», – зазначив президент. Санкції США і зустріч з Трампом. Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі лідерів на саміті G7. Зеленський сподівається особисто обговорити питання санкцій із Трампом. «Якщо Трамп не буде вводити санкції і не робити кроків проти Росії, я скажу вам відверто, нам буде дуже складно. Але це також буде сигнал Європі, і Європі доведеться збільшувати допомогу Україні», – сказав він, підкресливши, що «важливо боротися за визначеність США, щоб зупинити Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну».

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі лідерів на саміті G7. Зеленський сподівається особисто обговорити питання санкцій із Трампом. «Якщо Трамп не буде вводити санкції і не робити кроків проти Росії, я скажу вам відверто, нам буде дуже складно. Але це також буде сигнал Європі, і Європі доведеться збільшувати допомогу Україні», – сказав він, підкресливши, що «важливо боротися за визначеність США, щоб зупинити Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну». Наступ на Сумщині. ЗСУ завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно і РФ перекинула туди сили, щоб там не було просування України. «Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», – пояснив Зеленський. На цьому напрямку бої відбуваються вздовж кордону. «Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми», – наголосив він, оскільки Росії «інформаційно важливо» наближатися до Сум, зайти в Покровськ. «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо», – сказав він.

ЗСУ завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно і РФ перекинула туди сили, щоб там не було просування України. «Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку», – пояснив Зеленський. На цьому напрямку бої відбуваються вздовж кордону. «Ви повинні розуміти, що там ворог зупинений. І максимальна глибина, на якій відбуваються бої, від кордону 7 км. Щоб люди також розуміли, як далеко Суми», – наголосив він, оскільки Росії «інформаційно важливо» наближатися до Сум, зайти в Покровськ. «Але Покровськ – це і стратегічна ціль, а от Дніпропетровська область – це інформаційно важливо», – сказав він. Наступ у Дніпропетровській області. Просування угруповання РФ на область зараз немає. За його словами, росіяни «намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон». «Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо», – сказав він, додавши, що РФ запускає маленькі ДРГ, для того, щоб це зробили. Зокрема, 13 червня одну таку групу з 6 людей знищили в кілометрі від адміністративного кордону.

Просування угруповання РФ на область зараз немає. За його словами, росіяни «намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон». «Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо», – сказав він, додавши, що РФ запускає маленькі ДРГ, для того, щоб це зробили. Зокрема, 13 червня одну таку групу з 6 людей знищили в кілометрі від адміністративного кордону. Загроза для Житомирщини, Волині, Чернігівщини через навчання РФ в Білорусі. «Ми сьогодні не можемо повністю сказати, як буде. Але аналіз наших розвідок, особливо Служби зовнішньої розвідки, говорить про те, що вони будуть намагатися навіть трохи вглиб піти Білорусі, далі від кордонів. Щоб не провокувати», – сказав Зеленський.

Контекст

13 червня Ізраїль розпочав широкомасштабні удари по Ірану, заявивши, що цілями є ядерні обʼєкти, заводи з виробництва балістичних ракет та військові командири, і що це початок тривалої операції з запобігання створенню Тегераном атомної зброї. Іран вже підтвердив пошкодження ядерного обʼєкту у Натанзі. Того ж дня у столиці Ірану – Тегерані пройшли акції протесту, учасники закликали до дій у відповідь на ізраїльські удари.

Президент Дональд Трамп закликав Іран укласти угоду щодо ядерної програми, «поки не стало надто пізно». Президент США попередив, що «наступні атаки будуть ще жорстокішими». Увечері 13 червня і вранці 14 червняі ранські сили запустили декілька хвиль ракет у бік Ізраїлю.