Війна проти України «з’їла» майже чверть активів фонду добробуту Росії в 2024 році – Bloomberg

Росія витратила майже чверть резервів свого Фонду національного добробуту минулого року, коштом якого підтримувала економіку в умовах війни та фінансувала вторгнення в Україну. Про це пише Bloomberg 16 січня.

Деталі

Обсяг Фонду національного добробуту в 2024 році залишився майже незмінним – близько 12 трлн рублів ($117 млрд). Водночас ліквідні активи, такі як готівкові кошти та інвестиції, що можуть бути швидко продані, скоротилися на 24% – до 3,8 трлн рублів станом на 1 січня, порівняно з початком минулого року, пише видання.

З початку 2022 року, коли Володимир Путін оголосив про повномасштабне вторгнення в Україну, ці резерви скоротилися на 57% із 8,9 трлн рублів.

Попри перевищення прогнозів доходів від експорту нафти й газу, Мінфін витратив 1,3 трлн рублів із Фонду для покриття дефіциту та підтримки економіки в умовах санкцій і фінансування інфраструктурних проєктів.

За даними Bloomberg, вартість державних облігацій, випущених для фінансування таких проєктів, зросла на 50% у 2024 році та вчетверо з початку 2022-го. Вартість часток фонду в російських компаніях за останні три роки зросла на 44%.

У звіті, опублікованому Центральним банком РФ у жовтні, йдеться про ризик повного вичерпання Фонду національного добробуту до 2025 року у разі «значного погіршення зовнішніх умов» і падіння цін на нафту.

Контекст

Нафта та газ формують половину бюджету РФ, фінансуючи військову агресію. У першому півріччі 2024-го надходження від продажу нафти і газу до федерального бюджету Росії зросли приблизно на 41% у річному обчисленні, до 5,7 трлн руб. ($65,12 млрд), повідомило міністерство фінансів РФ. Це обумовлено зростанням цін на нафту та ослабленням рубля.

США, Велика Британія та ЄС ввели санкції проти 180 танкерів, що обходять обмеження на транспортування російської нафти. За даними Bloomberg, понад 100 із них припинили перевезення.

6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила нові санкції проти «тіньового флоту» Путіна для зменшення нафтових доходів. За інформацією The Washington Post, під обмеження можуть потрапити ще близько 100 суден, а також розглядається повне ембарго на російську нафту.

8 січня китайська Shandong Port Group, один із найбільших портових операторів Китаю, закрила ключові східні нафтові порти для танкерів, що потрапили під санкції США.

10 січня США посилили санкції проти російської нафтової промисловості, включно з 183 танкерами «тіньового флоту» та суднами російських операторів. Також під обмеження потрапили страхові компанії «Ингосстрах» і «Альфастрахование», державний «Совкомфлот» і нафтові компанії «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз» із дочірніми структурами.