Власник IKEA позбувся останнього активу в Росії – росЗМІ

Шведська Ingka Group, що володіла мережею магазинів IKEA і торговельними центрами «Мега», продала свій останній актив у Росії бізнесменові Роберту Узілову. Йдеться про склад у підмосковному Єсипово, пише РБК із посиланням на два джерела на ринку та представника покупця.

Деталі

Це був дистрибʼюторський центр, який шведська компанія відкрила у 2003 році. Він обслуговував усі магазини IKEA.

Площа центру становила близько 180 000 квадратних метрів. Після відходу IKEA з Росії склад не експлуатувався.

Представник Роберта Узілова підтвердив угоду, але подробиць про неї не повідомив.

Угоду схвалила урядова комісія з контролю за іноземними інвестиціями, пише видання. У середині жовтня російська влада підняла мінімальний дисконт для таких угод із 50 до 60%, а внесок до бюджету – з 15 до 35% від їхньої вартості. Але, за словами співрозмовника видання, угода Ingka Group пройшла «за старими ставками».

Контекст

Навесні 2022 року Inter IKEA Group та Ingka Group оголосили про припинення діяльності IKEA в Росії та Білорусі через війну в Україні, а також через перебої в ланцюжках поставок по всьому світу. Усі магазини IKEA у Росії (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

Ingka є найбільшим власником торгової нерухомості в Росії, який володіє 14 ТЦ «Мега», а також рітейлером IKEA. У 2022 році дохід Ingka Centres у РФ від здачі в оренду площ у «Мега» (у Москві, Підмосковʼї, Ленінградській області та інших регіонах) впав на 19% у річному обчисленні, до $285 млн.

Ingka Group також володіє виробником та продавцем товарів для дому IKEA. Після початку вторгнення РФ в Україну IKEA призупинила роботу магазинів у Росії, а потім продала дві місцеві фабрики лісопереробній компанії «Лузалес», а третє підприємство – виробнику матеріалів для інтерʼєру та меблів Slotex.

Восени 2023 року стало відомо, що Газпромбанк домовився з Ingka Group про купівлю торгових центрів «Мега».