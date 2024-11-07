Власник ОККО Антонов купує частку нафтогазовидобувної компанії Козицького на Львівщині – Nadra.info

Власник ОККО Віталій Антонов купує частку нафтогазовидобувної компанії «Бистрицьке Інвест», що належить засновнику групи «Західнадраінвест» Зіновію Козицькому. Угоду планують закрити до кінця 2024 року, повідомляє Nadra.info .

Деталі

Зіновій Козицький підтвердив продаж частки компанії «Бистрицьке Інвест» компанії Віталія Антонова у телефонному коментарі Nadra.info.

Придбана частка в статутному капіталі забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління. При цьому Козицький залишиться у складі акціонерів компанії, оперативне управління проєктом буде спільним.

Вартість угоди не розкривається.

7 листопада Антимонопольний комітет України розгляне заяву про надання дозволу кіпрській компанії «Vi.An Holding Limited» Віталія Антонова на придбання частки «Бистрицьке Інвест».

Контекст

Одноосібний власник заснованого у червні 2024-го ТОВ «Бистрицьке Інвест» – Зіновій Козицький, гендиректор – Степан Козицький.

Компанія володіє єдиним дійсним спецдозволом на надра – № 4779 на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобуванням вуглеводнів Бистрицької нафтогазоконденсатної площі у Львівській області (площа – 16,5 кв. км, корисні копалини: природний газ, конденсат, нафта).

До того власником спецдозволу було ТОВ «Західнадрасервіс», яке відчужило право користування надрами на користь ТОВ «Бистрицьке Інвест».

Компанія ОККО об’єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, ПЕК, ритейлу, девелопменту та будівництва, агросекстору, енергетики, сервісних та інших послуг. У жовтні стало відомо, що Антонов разом із СЕО ОККО Василем Даниляком почали будівництво гірського курорту в Карпатах за $1,5 млрд.