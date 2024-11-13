Volkswagen збільшив інвестиції в американського виробника електромобілів Rivian з $5 млрд до $5,8 млрд

Оголошення про інвестиції відбулося на тлі заяв, що Volkswagen через конкуренцію вимушений закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати.

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про збільшення інвестицій в американського виробника електромобілів Rivian на 16%, до $5,8 млрд. Кошти спрямують на створення спільного підприємства для розробки нової архітектури та програмного забезпечення для електромобілів, пише Reuters 13 листопада.

Деталі

Volkswagen планує інвестувати $5,8 млрд у Rivian та СП до 2027 року, включаючи початковий випуск облігацій на $1 млрд.

VW спрямує $1,3 млрд на ліцензії інтелектуальної власності та $3,5 млрд у формі капіталу, облігацій та боргових зобов’язань.

Додатковий капітал дасть можливість Rivian забезпечити випуск і розвиток моделі R2 на заводі в Іллінойсі та підготувати нове виробництво в Джорджії, заявив журналістам гендиректор Rivian RJ Scaringe. Компанія вже подала заявку на федеральний кредит для будівництва заводу в цьому штаті.

VW Scout Motors стане одним із перших брендів, які використовуватимуть спільно розроблену електричну платформу. СП працюватиме над інтеграцією технологій Rivian для електромобілів обох компаній у різних сегментах ринку, включаючи субкомпактні моделі .

. Спільне підприємство має на меті вирішити проблеми VW з підрозділом програмного забезпечення Cariad, що стикається із затримками та збитками.

Акції Rivian, капіталізація якої оцінюється в $11 млрд, зросли майже на 9% на подовжених торгах 12 листопада.

Контекст

Volkswagen став другим великим автовиробником, який придбав частку в каліфорнійському стартапі, після того як Ford Motor володів майже 12% акцій Rivian разом з Amazon. Проте Ford вийшов із капіталу Rivian у 2023 році, відмовившись від плану спільного виробництва електромобілів.

У червні цього року Volkswagen оголосив про інвестиції $5 млрд у Rivian.

Співпраця між Volkswagen і Rivian розгортається на тлі торговельних суперечок між найбільшими світовими виробниками та ринками. Останнім часом Rivian активно оптимізує витрати. Виробник скорочує штат, підвищує ефективність виробництва на заводі в Іллінойсі та призупинив будівництво нового заводу в Джорджії. За оцінками компанії, це заощадить понад $2,25 млрд капітальних витрат.

У I кварталі 2024 року Rivian повідомила про збитки в $1,45 млрд на фоні модернізації виробничих потужностей у Нормалі, Іллінойс, що передує випуску оновлених версій моделей R1T і R1S та підготовці до випуску нового покоління авто у 2026 році.

Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати на 10% в рамках реорганізації та зниження витрат, повідомила наприкінці жовтня FТ з посиланням на заяву представника профспілки. Авторинок Європи, який є третім за обсягом у світі, страждає від слабкого попиту та агресивної китайської конкуренції.