Volkswagen збільшив інвестиції в американського виробника електромобілів Rivian з $5 млрд до $5,8 млрд

Німецький автоконцерн Volkswagen оголосив про збільшення інвестицій в американського виробника електромобілів Rivian на 16%, до $5,8 млрд. Кошти спрямують на створення спільного підприємства для розробки нової архітектури та програмного забезпечення для електромобілів, пише Reuters 13 листопада.
Оголошення про інвестиції відбулося на тлі заяв, що Volkswagen через конкуренцію вимушений закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати.
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Деталі
- Volkswagen планує інвестувати $5,8 млрд у Rivian та СП до 2027 року, включаючи початковий випуск облігацій на $1 млрд.
- VW спрямує $1,3 млрд на ліцензії інтелектуальної власності та $3,5 млрд у формі капіталу, облігацій та боргових зобов’язань.
- Додатковий капітал дасть можливість Rivian забезпечити випуск і розвиток моделі R2 на заводі в Іллінойсі та підготувати нове виробництво в Джорджії, заявив журналістам гендиректор Rivian RJ Scaringe. Компанія вже подала заявку на федеральний кредит для будівництва заводу в цьому штаті.
- VW Scout Motors стане одним із перших брендів, які використовуватимуть спільно розроблену електричну платформу. СП працюватиме над інтеграцією технологій Rivian для електромобілів обох компаній у різних сегментах ринку, включаючи субкомпактні моделі.
- Спільне підприємство має на меті вирішити проблеми VW з підрозділом програмного забезпечення Cariad, що стикається із затримками та збитками.
- Акції Rivian, капіталізація якої оцінюється в $11 млрд, зросли майже на 9% на подовжених торгах 12 листопада.
Контекст
Volkswagen став другим великим автовиробником, який придбав частку в каліфорнійському стартапі, після того як Ford Motor володів майже 12% акцій Rivian разом з Amazon. Проте Ford вийшов із капіталу Rivian у 2023 році, відмовившись від плану спільного виробництва електромобілів.
У червні цього року Volkswagen оголосив про інвестиції $5 млрд у Rivian.
Співпраця між Volkswagen і Rivian розгортається на тлі торговельних суперечок між найбільшими світовими виробниками та ринками. Останнім часом Rivian активно оптимізує витрати. Виробник скорочує штат, підвищує ефективність виробництва на заводі в Іллінойсі та призупинив будівництво нового заводу в Джорджії. За оцінками компанії, це заощадить понад $2,25 млрд капітальних витрат.
У I кварталі 2024 року Rivian повідомила про збитки в $1,45 млрд на фоні модернізації виробничих потужностей у Нормалі, Іллінойс, що передує випуску оновлених версій моделей R1T і R1S та підготовці до випуску нового покоління авто у 2026 році.
Volkswagen планує закрити щонайменше три заводи в Німеччині, звільнити десятки тисяч співробітників та урізати зарплати на 10% в рамках реорганізації та зниження витрат, повідомила наприкінці жовтня FТ з посиланням на заяву представника профспілки. Авторинок Європи, який є третім за обсягом у світі, страждає від слабкого попиту та агресивної китайської конкуренції.
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