Генсек НАТО вважає, що відносини з Росією потрібно буде поступово нормалізувати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg 14 березня не дав чіткої відповіді на запитання про перспективи вступу України до Альянсу. Його запитали, чи це питання зняте з порядку денного, на що він лише кивнув головою. Водночас від вважає, що НАТО потрібно буде після закінчення війни в Україні нормалізувати відносити із РФ.

Деталі

Ротте позитивно оцінив миротворчі ініціативи Трампа, зазначивши, що покладання відповідальності за оборону на Європу сприятиме зміцненню НАТО. За словами Рютте, «Трамп повністю відданий Альянсу».

Генсек додав, що після завершення війни відносини з Росією потрібно буде поступово нормалізувати. «Це природно, якщо війна припиниться, щоб Європа та США крок за кроком відновлювали нормальні зв’язки з Росією», – пояснив він.

Контекст

Завершення війни в Україні якомога швидше було ключовою передвиборчою обіцянкою Дональда Трампа, хоча він уникав деталей її реалізації.

Міністр оборони США Піт Гегсет висловив сумніви у можливості вступу України до НАТО та повернення її до кордонів 1991 року. Він зазначив, що Трамп має намір припинити конфлікт через дипломатію, залучивши до переговорів як Росію, так і Україну.

14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що США та Дональд Трамп не готові обговорювати членство України в НАТО, оскільки вважають це фактором ескалації з Росією.

Раніше Зеленський підкреслював, що без вступу до НАТО Україна створюватиме власний аналог Альянсу на своїй території. Для цього потрібна армія, чисельністю порівнянна з російською, а також значна кількість зброї та фінансів, які Україна планує запросити у США. За його словами, це «план Б» на випадок, якщо членство в НАТО залишиться недосяжним.