Генсек НАТО вважає, що відносини з Росією потрібно буде поступово нормалізувати

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю Bloomberg 14 березня не дав чіткої відповіді на запитання про перспективи вступу України до Альянсу. Його запитали, чи це питання зняте з порядку денного, на що він лише кивнув головою. Водночас від вважає, що НАТО потрібно буде після закінчення війни в Україні нормалізувати відносити із РФ.
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Деталі
- Ротте позитивно оцінив миротворчі ініціативи Трампа, зазначивши, що покладання відповідальності за оборону на Європу сприятиме зміцненню НАТО. За словами Рютте, «Трамп повністю відданий Альянсу».
- Генсек додав, що після завершення війни відносини з Росією потрібно буде поступово нормалізувати. «Це природно, якщо війна припиниться, щоб Європа та США крок за кроком відновлювали нормальні зв’язки з Росією», – пояснив він.
Контекст
Завершення війни в Україні якомога швидше було ключовою передвиборчою обіцянкою Дональда Трампа, хоча він уникав деталей її реалізації.
Міністр оборони США Піт Гегсет висловив сумніви у можливості вступу України до НАТО та повернення її до кордонів 1991 року. Він зазначив, що Трамп має намір припинити конфлікт через дипломатію, залучивши до переговорів як Росію, так і Україну.
14 лютого на Мюнхенській безпековій конференції президент Володимир Зеленський заявив, що США та Дональд Трамп не готові обговорювати членство України в НАТО, оскільки вважають це фактором ескалації з Росією.
Раніше Зеленський підкреслював, що без вступу до НАТО Україна створюватиме власний аналог Альянсу на своїй території. Для цього потрібна армія, чисельністю порівнянна з російською, а також значна кількість зброї та фінансів, які Україна планує запросити у США. За його словами, це «план Б» на випадок, якщо членство в НАТО залишиться недосяжним.
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