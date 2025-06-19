Компанія Midjourney, відома створенням зображень за допомогою штучного інтелекту, створила свою першу модель для генерації відео – V1. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі

Ця image-to-video модель дозволяє завантажити зображення (або створити його через інші моделі Midjourney) і отримати чотири 5-секундні відеоролики. Як і попередні продукти компанії, V1 доступна лише через Discord у вебверсії.

Midjourney виходить на ринок, де вже конкурують такі моделі, як Sora від OpenAI, Firefly від Adobe та Veo від Google. Проте компанія наголошує, що її пріоритет – не комерційні відео для реклами чи кінематографа, а розвиток інструментів для створення реалістичних симуляцій у відкритих світах у реальному часі.

Вартість відеогенерації вища, ніж створення зображень. Базова підписка для доступу до V1 коштує $10 на місяць, але для необмеженого використання потрібні плани Pro ($60) або Mega ($120).

Модель пропонує різні налаштування: автоматична анімація або ручний опис дій у кадрі, режими з високим чи низьким рівнем руху, а також можливість подовження відео до 21 секунди. Демо V1 демонструють характерну сюрреалістичну естетику Midjourney.

Користувачі загалом позитивно оцінюють модель, хоча її конкурентоспроможність порівняно з уже наявними відеомоделями ще належить оцінити.

Контекст

Запуск V1 відбувся на тлі судових претензій від Disney та Universal, які звинувачують Midjourney у використанні персонажів, захищених авторським правом, у згенерованих зображеннях. Голлівуд дедалі частіше критикує ШІ-сервіси, побоюючись їхнього впливу на творчі професії.

Створена у 2021 році, компанія Midjourney отримала дохід у розмірі понад $200 млн у 2023 році та $300 млн у 2024 році. Станом на вересень 2024 року сервіс мав приблизно 21 млн користувачів, як вказано у позові від медіакомпаній. Першу версію генератора зображень на базі ШІ Midjourney представила у лютому 2022 року.