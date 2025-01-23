«Йому подобаються ці методи». Кремль відреагував на санкційні погрози Трампа

У погрозах президента США Дональда Трампа запровадити санкції і тарифи проти Росії, у разі відмови Москви від мирної угоди з Україною, немає нічого несподіваного; РФ готова на діалог з адміністрацією Трампа. Про це сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 23 січня, пише «Інтерфакс» .

Деталі

Представник Кремля зазначив, що Трамп і раніше активно використовував санкційні інструменти. «Йому подобаються ці методи. Принаймні, вони йому подобалися під час його першого президентства», – сказав Пєсков.

За його словами, Кремль уважно стежить за всіма заявами та риторикою американського лідера, фіксуючи всі деталі.

Пєсков підтвердив готовність РФ до діалогу зі США, «якщо він буде рівноправним». Подібний діалог уже відбувався під час першого терміну Трампа, але наразі сигналів про його відновлення немає, підсумував речник Кремля.

Контекст

9 січня Трамп заявив про підготовку до зустрічі з Путіним. 15 січня зʼявилася інформація, що Путін наполягатиме на радикальних поступках України: зменшення військових зв’язків з НАТО та перетворення України на нейтральну державу з обмеженими збройними силами. Росія також пропонує обмежити використання поставленої Україною зброї, заборонивши її застосування проти російських військ чи для звільнення окупованих територій.

Ці вимоги Кремля є абсолютно неприйнятними для України. Президент Володимир Зеленський 15 січня заявив, що членство в НАТО та ЄС, серйозні пакети військової допомоги і розміщення іноземних військ в Україні є ключовими елементами гарантій безпеки для країни.

Раніше джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією, повідомляли, що радники Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною у найближчі місяці.

22 січня президент США заявив, що війна в Україні може завершитися «легким або складним шляхом». Трамп пригрозив РФ санкціями та митами на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо Путін не укладе мирну угоду з Україною.