«Укрнафта» й «Укртатнафта» отримають нових керівників. Що про них відомо

ПАТ «Укрнафта» тимчасово очолить Юрій Ткачук, який раніше був фінансовим директором компанії, повідомило Forbes Ukraine джерело в «Нафтогазі». Юрій Проник, перший заступник директора «Укртатнафти», стане виконувачем обов’язків її керівника, пише ЕП із посиланням на джерела в уряді.
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Деталі
- За інформацією ЕП, призначення відбудуться 14 травня, причому обидва керівники матимуть статус виконувачів обов’язків до проведення конкурсів на посади голів правління.
- Юрій Проник приєднався до «Укртатнафти» у листопаді 2022 року як заступник із виробництва та капітального будівництва.
- Раніше він тривалий час працював у компанії WOG разом із Сергієм Корецьким, який нині очолює ПАТ «Укрнафта» й АТ «Укртатнафта».
- Постійних керівників можуть обрати через три місяці після завершення конкурсного відбору, зазначив співрозмовник у «Нафтогазі».
Контекст
28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» призначила Корецького новим головою правління, повідомило Forbes Ukraine джерело в компанії, обізнане з деталями відбору. У фінальний етап конкурсу вийшли Корецький та Олег Прохоренко, екскерівник «Укргазвидобування», відомий програмою інтенсифікації видобутку 20/20. Чому колишній очільник мережі WOG і співвласник кав’ярень Idealist досяг такого кар’єрного успіху – дізнайтесь у матеріалі Forbes Ukraine.
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