«Укрнафта» й «Укртатнафта» отримають нових керівників. Що про них відомо

ПАТ «Укрнафта» тимчасово очолить Юрій Ткачук, який раніше був фінансовим директором компанії, повідомило Forbes Ukraine джерело в «Нафтогазі». Юрій Проник, перший заступник директора «Укртатнафти», стане виконувачем обов’язків її керівника, пише ЕП із посиланням на джерела в уряді.