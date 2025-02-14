Закінчення війни в Україні має відбутися поетапно – держсекретар США Рубіо

Президент США Дональд Трамп прагне не просто призупинення бойових дій, а повноцінного завершення війни в Україні, заявив держсекретар Марко Рубіо 13 лютого. За його словами, це може відбутися у кілька етапів.

Ключові факти

Рубіо наголосив, що Трамп хоче закінчити війну. «Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це доведеться робити поетапно. Можливо, все почнеться із припинення вогню», – сказав він.

Водночас Держсекретар США додав, що це ще не було узгоджено і навіть не обговорювалося.

Після фази припинення вогню, можливе відкриття коридорів надання допомоги та забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру, припустив він.

«Тож подивимося, як це спрацює», – додав Рубіо.

Контекст

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоч він уникав обговорення того, як збирається це зробити.

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову з президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

13 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США введуть проти Москви санкції і, можливо, вживатимуть військових заходів, якщо президент Росії Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність.