В Україні пришвидшать будівництво базових станцій мобільного звʼязку. Уряд ухвалив постанову

Мобільні оператори під час воєнного стану отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років, повідомила пресслужба Мінцифри 16 травня. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів.
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Ключові факти
- Очікується, що рішення уряду допоможе операторам мобільного звʼязку розширювати покриття у віддалених куточках України та вздовж автошляхів.
- Оператори отримуватимуть дозволи для розбудови мобільних мереж протягом 15 робочих днів замість шести місяців – на об’єктах державного та комунального майна, наприклад, на даху будинку, або за 25 робочих днів замість 1,5 року – на державних і комунальних земельних ділянках.
- Після отримання дозволу оператори можуть одразу розміщувати базові станції.
- Підготовку до аукціону, розробку проєктів землеустрою та інші кроки для отримання оренди майна або землі оператори мають пройти протягом воєнного стану та за два роки після його скасування.
- «Одна з наших пріоритетних цілей до 2030 року – забезпечити 98% населення якісним мобільним зв’язком у кожному куточку країни. Ухвалення постанови – ще один важливий крок, щоб кожен українець завжди був на звʼязку. У місті, селі чи в дорозі», – повідомило Мінцифри.
Контекст
У березні Верховна Рада вдруге ухвалила законопроєкт №9549, який має пришвидшити будівництво мереж мобільного звʼязку. Оператори швидше отримуватимуть землю для будівництва базових станцій. Строки в середньому скорочуються із шести до трьох місяців. Тепер 4G скоріше зʼявлятиметься у віддалених куточках України, а також уздовж автошляхів, повідомив Федоров.
Завдяки новому закону жителі віддалених районів зможуть отримати стабільний мобільний звʼязок та інтернет, зазначила пресслужба Мінцифри. Збільшиться покриття 4G вздовж автодоріг – мобільний інтернет стабільно працюватиме протягом усього шляху.
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