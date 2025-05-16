В Україні пришвидшать будівництво базових станцій мобільного звʼязку. Уряд ухвалив постанову

Мобільні оператори під час воєнного стану отримуватимуть дозволи на розміщення базових станцій протягом 25 днів, раніше цей процес міг тривати до двох років, повідомила пресслужба Мінцифри 16 травня. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів.