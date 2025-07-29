Оксана Ферчук стала новою заступницею міністра оборони з цифрової трансформації. Раніше вона відповідала за впровадження ключових ІТ-систем LOGFAS і SAP на позиції радниці. Тепер під її управлінням і застосунки «Резерв+» та «Армія+», які запустила команда попередниці Катерини Черногоренко. До призначення Ферчук також керувала патронатною службою Міноборони та мала досвід топменеджменту в «Новій пошті», EVO та JustIn. Які виклики на новій посаді?

Новою заступницею міністра оборони з цифровізації стала Оксана Ферчук. Кабмін призначив її 25 липня. На цій посаді Ферчук замінила Катерину Черногоренко, яка була заступницею з вересня 2023-го.

Під керівництвом Черногоренко Міноборони запустило застосунок для військовозобовʼязаних «Резерв+» та «Армія+» для військовослужбовців. Станом на лютий 2025-го у «Резерв+» було майже 4 млн користувачів, через нього оформлювалася кожна третя відстрочка, казала тоді Черногоренко Forbes Ukraine.