Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної уповноваженою президента з питань розвитку співпраці зі Сполученими Штатами. Про це йдеться в указі опублікованому на офіційному сайті глави держави. Зараз триває процес узгодження її кандидатури на посаду посла України, пояснив Зеленський.
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Деталі
- «Ольга в цій ролі забезпечуватиме безперервність і динаміку у відносинах з США, доки триває процес узгодження її кандидатури на посаду посла України у Вашингтоні», – зазначив президент.
- З 2020 року Ольга Стефанішина обіймала посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У 2024 році вона також була призначена міністеркою юстиції, виконуючи ці обов’язки до відставки уряду 16 липня.
Контекст
Наразі посаду посла України в США обіймає Оксана Маркарова. У вересні 2024 року спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, закликав президента Володимира Зеленського звільнити її, звинувативши у нібито ненадійності та неефективності як дипломата. Проте Зеленський відмовився обговорювати з Джонсоном питання відставки Маркарової.
8 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна планує заміну Оксани Маркарової на посаді посла в США. За його словами, найближчим часом очікується близько 20 указів щодо звільнення та призначення нових послів. Сибіга наголосив, що посли мають працювати відповідно до реалій країни, яка перебуває у стані війни. «Мене обурило, коли в одній із країн мої співрозмовники запитували: «То що, у вас ще триває війна?». Таким послам чи працівникам не місце в нашій системі. Ротація – це неминучий процес», – зазначив він.
Раніше глава МЗС повідомляв, що зміна послів планується наприкінці липня, під час наради послів за участі міністра та президента.
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