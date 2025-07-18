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Зеленський призначив ексміністра оборони Умєрова секретарем РНБО

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Рустема Умєрова, ексміністра оборони, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Йдеться в указі на сайті президента.

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Деталі 

  • Рустем Умєров обіймав посаду міністра оборони з вересня 2023 року. 17 липня 2025 року його звільнили з цієї посади, а новим міністром оборони призначили колишнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Водночас Андрія Сибігу було перепризначено на посаду міністра закордонних справ.
  • До роботи в уряді Умєров очолював Фонд державного майна України у 2022–2023 роках, а раніше, у 2019-2022 роках, був народним депутатом XI скликання від партії «Голос» та заступником керівника постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Умєров замінить на посаді секретаря РНБО Олександра Литвиненко. Останній працював секретарем РНБО з 26 березня 2024-го, а до цього три роки очолював Службу зовнішньої розвідки. Тепер Литвиненко може стати послом України в Сербії, каже співрозмовник у владі, який говорив на умовах анонімності через чутливість питання.
  • Умєров був одним з фаворитів на посаду нового посла в США, розповідали співрозмовники з влади. Його прізвище як кандидата публічно називав і президент Володимир Зеленський. Однак 17 липня Зеленський номінував на посла в США Ольгу Стефанішину, колишню віцепремʼєрку з питань євроінтеграції, ексміністерку юстиції.

Контекст 

17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новою прем’єр-міністеркою України. Того ж дня парламент затвердив новий склад уряду, проголосувавши пакетом за призначення 13 міністрів, а також окремо за двох інших. Колишній прем’єр-міністр Денис Шмигаль був призначений міністром оборони, а Андрій Сибіга перепризначений на посаду міністра закордонних справ. 

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