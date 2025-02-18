«Зараз критичний момент». Президентка Єврокомісії анонсувала спецпредставнику США збільшення оборонного виробництва та витрат

Будь-яка мирна угода має поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, підкріплену надійними гарантіями безпеки, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі із спецпредставником США з питань України і РФ Кітом Келлогом 18 лютого. За її словами, ЄС готовий працювати разом зі США, щоб покласти край війні.

Ключові факти

Президентка ЄК наголосила на вирішальній ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України, за її словами, блок виділив загалом €135 млрд (приблизно $145 млрд) — більше, ніж будь-який інший союзник, що включає $52 млрд військової допомоги, що відповідає внескам США.

Вона виклала Келлогу плани Європи щодо збільшення оборонного виробництва та витрат, «зміцнюючи як європейський, так і український військовий потенціал».

Президентка фон дер Ляйєн наголосила, що «ЄС повною мірою надає військову допомогу Україні та готовий зробити навіть більше».

Вона висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб «покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують». Вона наголосила, що «зараз критичний момент».

Контекст

Раніше президент США Дональд Трамп закликав європейських союзників взяти на себе велику частину тягаря власної оборони, пропонуючи членам НАТО витрачати 5% ВВП.

Лідери європейських країн провели екстрений саміті у Парижі, вони не оголосили про конкретні рішення, але ЄС і НАТО заявили про необхідність більше інвестувати в оборону і надати Україні надійні гарантії безпеки.

17 лютого спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив, що США сприятимуть наданню гарантій безпеки для України і «ніхто не навʼязуватиме мирну угоду».