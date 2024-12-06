Зеленський їде в Париж на відкриття Нотр-Даму, де може зустрітися з Трампом

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у церемонії відкриття відреставрованого Собору Паризької Богоматері, яка відбудеться 7 грудня у Парижі. Планується, що на заході буде присутній обраний президент США Дональд Трамп, повідомило Le Monde з посиланням на AFP.

Деталі

Крім зустрічі з президентом Емманюелем Макроном, у Володимира Зеленського можуть бути й інші зустрічі, розповів неназваний український високопосадовець.

«Можливі й інші зустрічі, зокрема з Трампом, який також відвідає захід», – зазначив він. Зустріч Зеленського з Трампом може стати першою з моменту переобрання останнього.

На церемонії будуть присутні близько 40 світових лідерів. Свою участь підтвердили президенти Німеччини, Італії, Польщі, Хорватії, Болгарії, Естонії, Фінляндії та Литви, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Контекст

Востаннє Зеленський і Трамп зустрічалися до президентських виборів у США – 27 вересня у Нью-Йорку. Після зустрічі Трамп сказав журналістам, що він хоче «справедливої ​​угоди для всіх». Він додав, що «багато навчився» під час зустрічі із Зеленським.

4 грудня українська делегація на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася з високопоставленими представниками Трампа. За словами співрозмовників WSJ, Україна начебто «планує повідомити про свою готовність до миру».

Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.